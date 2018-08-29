Meksika'da nesli tükenmekte olan 300 deniz kaplumbağası ölü bulundu

Dün Meksika'nın güney sahilinde 300'den fazla nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağası balık ağlarına takıldı. Yetkililer, balık kancaları veya zararlı alglerin kaplumbağaları öldürmüş olabileceğini, ancak araştırmaların devam ettiğini açıkladı.
(Reuters)
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