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Meksika'da nesli tükenmekte olan 300 deniz kaplumbağası ölü bulundu

Meksika sahilinde nesli tükenmekte olan 300'e yakın deniz kaplumbağası ölü bulundu.

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Dün Meksika'nın güney sahilinde 300'den fazla nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağası balık ağlarına takıldı. Yetkililer, balık kancaları veya zararlı alglerin kaplumbağaları öldürmüş olabileceğini, ancak araştırmaların devam ettiğini açıkladı.

(Reuters)

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