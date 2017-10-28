Melih Gökçek son dakika canlı yayın istifa etti mi? Ankara Belediye Başkanı kim olacak

Melih Gökçek canlı yayın son dakika istifa açıklaması araştırılıyor. Melih Gökçek istifa etti mi, Yeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak sorularının cevabı araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifa etmesinin ardından başka belediyelerde de aynı şekilde bir değişime gidilip gidilmeyeceği merak edilmeye başlanmıştı. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu. Resmi bir açıklama beklenirken Melih Gökçek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Beştepe’de bir görüşme meydana geldi. Görüşmenin ardından Gökçek, cumartesi günü saat 14.00’da istifa edeceğini bildirdi. Şu anda konuşmasını gerçekleştiriyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, tam 8617 gündür sürdürdüğü görevini bırakıyor. Belediye Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağıran Gökçek veda konuşması yapıyor. Daha sonra Belediye Başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı ise merak konusu.

MELİH GÖKÇEK İSTİFA ETTİ Mİ?

Belediye Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağıran Gökçek veda konuşması yaptı ve görevinden istifa ettiğini açıkladı.

MELİH GÖKÇEK TWİTTER PAYLAŞIMI

Gökçek gece geç saatlerde sosyal medya hesabından istifa edeceği saati açıkladı. Melih Gökçek, bugün saat 14.00'de istifa edecek. Sosyal medya hesabından şunları söyledi; "Bugün saat 14.00'de Ankara Büyükşehir Belediye meclisimiz toplanacak. Arkadaşlarıma veda edip, belediye başkanlığından ayrılacağım..." ifadelerini kullandı.

MELİH GÖKÇEK SON DAKİKA HABERLERİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından, cumartesi günü istifa edeceğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'la bir görüşme yaptığını açıklayarak, “İnşaallah cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim” dedi.

MELİH GÖKÇEK İSTİFA ETTİ Mİ?

Melih Gökçek, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonra istifa tarhini açıklamış ve 28 Ekim Cumartesi günü istifa edeceğini duyurmuştu. Yapılan güncel açıklamaları haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MELİH GÖKÇEK GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek Beştepe'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün Beştepe'de bir araya geldi. Gökçek görüşme sonrası Beştepe'den ayrıldı.

Gökçek, son olarak 5 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Erdoğan-Gökçek görüşmesi 1,5 saat sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Üç belediye başkanımızın istifalarını en kısa sürede vereceklerine inanıyorum" ifadesini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle yaptığı toplantıda istifa iddialarıyla şöyle konuştu:

Biz, rutin, alışılmış, sıradan bir siyasi parti değiliz. Bizim siyasi partimiz, aynı zamanda bir davadır. Bu davaya inanmış olanlar, bu davaya gönül vermiş olanlar, gerektiğinde genel merkeze gelir istifasını teklif eder, ondan sonra da bir başka arkadaşla yola devam edilebilir. Zaten istifa eden de, partiden istifa amacıyla değil, bulunduğu makamı boşaltmak için o tür bir adım atar. Tabii bunları farklı yere çekme gayretine girenler de oluyor.

Tabii partideki görevleri, partinin üst yönetimi, gerektiğinde istifasını istemeden de alabilir. Belediyelerdeki durum tabii ki farklı. Onun iki yöntemi vardır: Partiden ihraç veya görevi ihmal veya kötüye kullanmaktan dolayı yapılabilir.

Tabii ki biz bu yolları denemek istemiyoruz. Eğer hakikaten illerde ilçelerde bu tür sıkıntılar varsa, teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcımız çağırır görüşür kendileriyle; iyi niyet içerisinde mesele çözülür. Ama olay belediye olduğu zaman farklı. Ama orada da görüşmek suretiyle gelinen nokta budur denilebilir; ilgili başkana, istifa suretiyle o makamı boşaltmanın kendisini de bizi de sıkıntıya düşürmeyeceği anlatılabilir.

Kaldı ki istifa ya da görevden ayrılma, bu davada bir sorun olarak görülmemelidir. Nitekim, bir çok arkadaşımız daha önce bir çok görevlerini bırakmışlar, sonra başka görevler almışlardır. Ama dava olarak görmez de, hasbi değil hesabi davranırsan; ‘Benim şanım var şerefim var’ dersen, kusura bakma ama, partinin şerefi herkesin şerefinin şanının çok daha önündedir.

Biz, olduğu zaman, bazı şeyler önümüze geldiği zaman, ona göre değerlendirmemizi yapıyoruz. Allah göstermesin çok daha kötü şeyler de olabilir. Kaldı ki 2019’un martında yerel seçimler yapılacak. Dolayısıyla biz hazırlıkları yaparak girmek durumundayız. Kaldı ki sadece bizim partimizle değil diğer siyasi partilerle ilgili de İçişleri Bakanlığı’na şikayetler geliyor. Basın olarak size de geliyordur...