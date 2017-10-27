Melike Hatun kimdir? Melike Hatun Camii açıldı!

Melike Hatun kimdir sorusunun cevabı Melike Hatun Camisinin açılmasının ardından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını bugün açılışı gerçekleşecek Ulus'taki Melike Hatun Camisi'nde kıldı. Başkentte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 4 yıl önce yapımına başlanan, 7 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği Melike Hatun Camisi törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Melike Hatun halk arasında Sultan Hatun olarak bilinir. 14. yüzyılda yaşamıştır" dedi. Konuşmasında Camii'nin inşaatında katkısı olan herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah kendilerinden razı olsun. Bildiğiniz gibi Ankara, Selçuklu ve Osmanlı'nın merkez şehirlerinden biri olmuştur. Bu eserin kendine has güzellikleri ile Ankaramızın sembollerinden biri olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Detaylar haberimizde sizlerle.

Başkentte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 4 yıl önce yapımına başlanan, 7 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği Melike Hatun Camisi törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, caminin birçok özelliği ile Türkiye'de bir ilk olduğuna dikkat çekerek, "7 bin kişilik kapasiteye sahip. Altta kongre salonu, Medeniyetler müzesi, 5 katlı otoparkı ile Melike Hatun Camii adına ve şehrine yaraşır bir eser oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Melike Hatun halk arasında Sultan Hatun olarak bilinir. 14. yüzyılda yaşamıştır" dedi.

Konuşmasında Camii'nin inşaatında katkısı olan herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah kendilerinden razı olsun. Bildiğiniz gibi Ankara, Selçuklu ve Osmanlı'nın merkez şehirlerinden biri olmuştur. Bu eserin kendine has güzellikleri ile Ankaramızın sembollerinden biri olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BİR İLK"

Cami'nin birçok özelliği ile Türkiye'de bir ilk olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 bin kişilik kapasiteye sahip. Altta kongre salonu, Medeniyetler müzesi, 5 katlı otoparkı ile Melike Hatun Camii adına ve şehrine yaraşır bir eser oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

Tek parti döneminde Ankara'nın kadim kimliğinden kopartılmak ve adeta camisiz hale getirilmek istendiği inkarı mümkün olmayan bir gerçektir. Ankara'da mescitleri binaların en kör noktalarına hapsetmişlerdir. Bir başkente asla yakışmayan, yer altı camileri uzun yıllar Ankara'nın kaderi olmuştur. Burada devlet bütçesinin bir kuruşu yoktur, bu cami tüm hayırseverlerimizin verdikleri ile yapılmıştır. Onun için çok teşekkür ediyorum. Bizden teşvik onlardan da bu eserleri ihya. İnşallah Rabbim ülkemizi ezansız, camilerimizi de müminsiz, cemaatsiz bırakmasın diyorum.

Başkentte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 4 yıl önce yapımına başlanan, 7 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği Ulus İtfaiye Meydanı Camisi, bugün ibadete açıldı. Altındağ Camii ve Kültürel Tesisleri Yaptırma ve Yaşatma Derneğince, "İtfaiye Meydanı" olarak da bilinen Ulus Erbakan Meydanı'nda 4 yıl önce yapımına başlanılan caminin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştiriliyor.

MELİKE HATUN KİMDİR?

14. yüzyılda Ankara’da yaşayan ve varlıklı bir aileye mensup olan hayırsever Melike Hatun, Türk tarihine; cami, medrese, hamam, çeşme ve bahçe gibi çok sayıda eser armağan etti.

ŞEMS VE MELİKE HATUN

Yine bir gün, uzaktan bir gurup kadın geçiyor, Kâmil-i Tebrizi de duruyordu. Kamil-i Tebrizi: “ O kadınlar arasında bir nur parlıyor ve bu nur parçası Mevlana’nın nurlar madeninden çıkmışa benziyor “dedi Bunun üzerine araştırdılar ve kadınların arasında Mevlana’nın kızı Melike Hatun’un (Tanrı ondan ve onun babasından razı olsun) bulunduğunu gördüler. Kâmil-i Tebrizi, Melike Hatun’u eve götürmelerini emretti. Melike Hatun’u misafir edip büyük inayetlerde (yardım ve iyilik) bulundu.

ARİFLERİN MENKIBELERİ

Neler öğrendik: 1. Şems Hazretlerinin Mevlana Hazretlerinin taşıdığı ve bağışladığı nuru görünce başka nurlardan ayırt ettiğini öğrendik. 2. Şems Hazretlerinin Mevlana Hazretlerinin evlatlarını nurundan tanıdığını öğrendik. 3. Şems Hazretlerinin Mevlana hazretlerinin evlatlarına aynı sevgiyi ve saygıyı duyduğunu öğrendik. İşte böyle yaren, Dostunu tanıdığın gibi onun evlatlarını da tanımamız ve görünce iltifat ederek varsa sıkıntısını gidermemiz, hediyeler vermemiz gerektiğini öğrendik, anladık.