Melisa Aslı Pamuk kimdir kaç yaşında nereli Melisa Aslı Pamuk Netflix dizisinde mi oynayacak

Melisa Aslı Pamuk kimdir kaç yaşında nereli? Melisa Aslı Pamuk, oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor. Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer alacağı ilk Türk orijinal Netflix dizisinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Yapımcıların Melisa Aslı Pamuk'a teklif götürdüğü iddia edildi. Henüz genç yaşında rağmen birçok projede yer alan Melisa Aslı Pamuk, Kara Sevda, Kurt Seyit ve Şura ile Yer Gök Aşk gibi dizilerde rol almıştır. Melisa Aslı Pamuk, 14.04.1992 tarihinde Hollanda'nın Harleem kentinde dünyaya gelmiştir. 2011 yılında Miss Turkey'de birinci olan Pamuk, tacı takmanın mutluluğunu yaşamıştır. 2011 yılında Türkiye'yi Brezilya'da temsil etme hakkını elde eden güzel isim, 2009 yılında da Best Model of Turkey adlı yarışmada Umut/Gelecek Vaat Eden Model ünvanını elde etmiştir. İşte Melisa Aslı Pamuk ile ilgili merak edilenler..

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?



Melisa Aslı Pamuk (d. 14 Nisan 1991, Haarlem) Türk kökenli, Hollanda vatandaşı oyuncu ve model.



Hayatı ve kariyeri



2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve L'Oréal Paris sponsorluğunda FOX TV'de yayınlanan ve finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç'ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, organizasyonun yeni aldığı format değişikliği kararı ile Türkiye'yi 2011 yılının eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenecek olan Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması)'te temsil etmiştir. Ayrıca kendisi 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. 1,76 cm boyunda ve 58 kg olan Pamuk, 85-62-90 vücut ölçülerine sahiptir. Modelliğe on dört yaşında iken başlamıştır.







Pamuk, henüz on üç yaşında iken, 2004 yılında bir "Bos Bros. Film & TV Productions" ve "Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON)" ortak yapımı olan, yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri almıştır. Türkiye deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir gsm reklamında oynamasıyla başlamış.Daha sonra 3. sezonunda olan Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçmiştir. Aynı yıl G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde yer almıştır.



Filmografi



Hollanda 2004 Dat zit wel snor Hayal Başrol oyuncusu, Sinema filmi

Türkiye 2012 G.D.O. KaraKedi Elmas Yardımcı Oyuncu, Sinema filmi

Türkiye 2012-2013 Yer Gök Aşk Sevda Başrol Oyuncusu, Kanal: FOX TV , Televizyon dizisi

Türkiye 2014 Kurt Seyit ve Şura Ayşe Başrol Oyuncusu, Kanal: Star TV , Televizyon dizisi

Türkiye 2014 Her Sevda Bir Veda Azade Başrol Oyuncusu, Kanal: Show TV , Televizyon dizisi

Türkiye 2014-2015 Ulan İstanbul Zeynep Konuk Oyuncu, Televizyon dizisi , Kanal D

Türkiye 2015-2017 Kara Sevda Asu Kozcuoğlu Televizyon dizisi , Star TV







Ödülleri



Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 2016, Yıldızı Parlayanlar Kara Sevda (dizi)

Ayaklı Gazete Ödülleri, 2017, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Kara Sevda (dizi), Asu KozcuoğluÖdülleri