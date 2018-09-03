Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Merdiven altı krem kullandı yüzünde 2. derece yanık oluştu

Erzurum’da üniversite öğrencisi cilt kuruluğunu gidermek için aldığı kremi sürünce yüzünde 2. derece yanık oluştu. Yanık Merkezinde yüzü tamamen sargıya alınan genç, “Merdiven altı kozmetik ürünlerine dikkat edin” dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Efekan Yer (22), kullandığı kremin kurbanı oldu. Cilt kuruluğunu gidermek için krem alıp vücuduna süren Yer, bir süre sonra yüzünün yanmaya başladığını fark etti. İHA'nın haberine göre; kısa süre sonra yüzünün derisi tamamen yanan ve soyulmaya başlayan Efekan Yer, hastaneye müracaat etti.

İKİNCİ DERECE YANIK TESPİT EDİLDİ

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi altına alınan ve yüzünde ikinci derece yanık tespit edilen Yer, merdiven altı kozmetik ürünlerine dikkat çağrısında bulundu. Kendisinin merdiven altı krem kurbanı olduğunu ifade eden Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Efekan Yer, “Araştırmadan, doktor tavsiyesi olmadan bilmediğiniz ürünleri kullanmayın” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA