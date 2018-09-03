Merdiven altı krem kullandı yüzünde 2. derece yanık oluştu

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Efekan Yer (22), kullandığı kremin kurbanı oldu. Cilt kuruluğunu gidermek için krem alıp vücuduna süren Yer, bir süre sonra yüzünün yanmaya başladığını fark etti. İHA'nın haberine göre; kısa süre sonra yüzünün derisi tamamen yanan ve soyulmaya başlayan Efekan Yer, hastaneye müracaat etti.

İKİNCİ DERECE YANIK TESPİT EDİLDİ

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi altına alınan ve yüzünde ikinci derece yanık tespit edilen Yer, merdiven altı kozmetik ürünlerine dikkat çağrısında bulundu. Kendisinin merdiven altı krem kurbanı olduğunu ifade eden Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Efekan Yer, “Araştırmadan, doktor tavsiyesi olmadan bilmediğiniz ürünleri kullanmayın” dedi.