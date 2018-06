Mersin'de 15 yaşındaki kızdan 7 gündür haber alınamıyor

Mersin'de yaşayan ve bir hafta önce okuduğu Mimar Sınan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gidiyorum diye evde çıkan 15 yaşındaki Berfin A.'dan, o günden beri haber alınamıyor. Olayın olduğu gün okula da gitmeyen Berfin'in, kaybolmadan bir gün önce de bir kız arkadaşının kimliğini ve elbisesini aldığı öğrenildi. Kızlarının bulunması için her yere başvuru yapan aile, yetkililerden yardım bekliyor.

"İKİNCİ BİR ÖZGECAN OLAYININ BAŞIMIZA GELMESİNDEN KORKUYORUZ

Olayla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan baba Dursun A. kızının evden çıktığı gün çalıştığını dile getirdi. İşten eve geldiğinde eşinin kızlarının eve gelmediğini söylediğini belirten Dursun A. "Bunun üzerine biz de beraber okula gittik. Gittiğimizde okul kapalıydı, kimse yoktu. Daha önce hiçbir sorunu, evle ilgili problemi, kavga, bir dayak olayı yoktu. Çıksın desin ki babam beni dövüyordu, annem bana baskı uyguluyordu o yüzden kaçmışım biz her türlü cezaya razıyız. İlk günden beri çeşitli ihbarlar alıyoruz. Ancak hep aynı saatlere denk geldiği için inanamıyoruz. Biz hangi birine inanalım, hangi birinin peşinden gidelim. Biz her türlü olayı aklımıza getiriyoruz. Biz Allah korusun ikinci bir Özgecan olayının başımıza gelmesinden korkuyoruz. O yüzden herkesten yardım bekliyoruz. 7 gündür hiçbir iz yok. Her yere başvuru yaptık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çıkıyoruz dışarı arıyoruz, sonra eve geliyoruz bir şey yok" ifadelerini kullandı.