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Mersin'de 192 yabancı uyruklu yakalandı

Mersin'de yapılan operasyonda 192 yabancı uyruklu yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesi açıklarında tespit ettikleri tekneyi takibe aldı. Takibin ardından durdurulan teknede 30'u kadın, 63'ü çocuk 165 Suriyeli yakalandı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Kızkalesi Jandarma Karakolu görevlileriyle kamyonette yaptıkları aramada 27 yabancı uyrukluyu yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla kamyonet şoförü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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