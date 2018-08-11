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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

Mersin polisinin yasa dışı bahisle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri il genelinde yasa dışı bahis suçu ile ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, 5 kişinin bir başkasına ait banka bilgilerini kullanılarak yasa dışı bahse aracılık ettiğini ve yasa dışı bahis oynattığını tespit etti. Bunun üzerine şahısları takibe alan ekipler, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir banka şubesinde 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin beyanları doğrultusunda ekipler 3 şahsı daha yakaladı. Operasyonlarda çok sayıda banka kartı ve bu kartların şifrelerini belirten dokümanlar ele geçirildi.
Emniyette ifadeleri alınan 2 şahıs serbest bırakılırken, diğer 3 şahıs adliyeye sevk edildi. Şahısların tamamının serbest kaldığı öğrenildi.

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