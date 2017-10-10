Mersin'de yol çalışmasında tarihi eser bulundu

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 6 ay önce Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğancı Mahallesi Hükümet Caddesi'nde altyapı çalışması sırasında ortaya çıkan tarihi taş fark edilmeyerek üzeri kapatılıp yolun üzerine asfalt döküldükten sonra taşı gören bir esnaf tarafından fotoğrafı çekilerek Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne şikayet edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararla yol ve kaldırıma parke çalışması durduruldu.

Silifke Müzesi Müdürlüğü uzmanları da çalışma başlattı. Yapılan acil kurtarma çalışmasında tarihi değeri bulunan üzerinde yazı bulunan taşlar bulundu. Çalışmaları yürüten Silifke Müzesi Müdürlüğü yetkilileri, çok önem taşıyan tarihi taşların yolun 3-4 metre altında bulunduğunu belirtti.

Mut Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kaya, üzerinde yazı bulunan taşın Roma dönemindeki burada kurulu bulunan Cladiopolis kenti kalıntılarından biri olduğunu söyledi.

Tarihi eser kazısı nedeniyle Hükümet Caddesi'nde yol ve kaldırım parke çalışmaları durduruldu. Kazının cadde boyunca devam edeceği bildirildi.