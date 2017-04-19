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Hava durumu 19.04.2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre ülke genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, öğle saatlerinde Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) olmak üzere iç ve batı kesimlerde artacağı, kuzeydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgar, genellikle güneyli, Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın kuzeyinde doğulu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
  Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19
  İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 21
  İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 21
  Bursa: Az bulutlu 24
  Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22
  Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 20
  Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13
  Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 14
  Erzurum: Çok bulutlu 13
  Diyarbakır: Parçalı bulutlu 20
 

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