Hava durumu 19.04.2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) olmak üzere iç ve batı kesimlerde artacağı, kuzeydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgar, genellikle güneyli, Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın kuzeyinde doğulu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 21

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 21

Bursa: Az bulutlu 24

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 14

Erzurum: Çok bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 20