Ankara'ya yılın en şiddetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji'den son dakika açıklaması

Meteroloji son dakika açıklamasına göre, yurdumuza Balkanlar üzerinden yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Ankara'da cumartesi günü başlayacak olan şiddetli kar yağışı salı gününe kadar etkili olacak. Yarın için yurt genelinde şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. Kuvvetli kuzeyli rüzgar ve hızlı sıcaklık düşüşleri ile yer yer yoğun olmak üzere kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor denilen açıklamada fırtınaya dikkat edilmesi gerektiği uyarısı da yapıldı. Özellikle çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine dikkat edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması uyarısı yapıldı. Ulaşımda da yer yer aksamaların olabileceği açıklamada yer aldı.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

Cuma Gününden İtibaren Balkanlar Üzerinden Gelen Aşırı Soğuk Hava ve Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Genel Durum:

Ülkemiz halen Yüksek Basınç Merkezinin etkisi altında olup, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte iç kesimlerde yer yer sis hadisesi etkili olmaktadır.

Bugün akşam saatlerinden itibaren güneybatı kesimlerden başlayarak, 5 Ocak Perşembe günü doğu kesimler hariç ülke genelinde yağışlar görülmesi bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Isparta çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Perşembe günü kuzey, iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

6 Ocak Cuma günü, batı kesimlerde ilk önce kuvvetli lodosla beraber Marmara ve Ege'de yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, önce Trakya'da, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde İstanbul ve Marmara genelinde kuvvetli kuzeyli rüzgar ve hızlı sıcaklık düşüşleri ile yer yer yoğun olmak üzere kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

7 Ocak Cumartesi günü, kar yağışlarının iç kesimlere doğru etki alanını genişletmesi; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

8 Ocak Pazar ve 9 Ocak Pazartesi günleri, kar yağışlarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde etkisini devam ettireceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü iç ve batı kesimlerde kuvvetli güneyli rüzgarlarla birlikte artacak hava sıcaklığının, Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla, hafta sonu iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacağı bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde meteorolojik açıdan kuvvetli hava olaylarının yaşanacağı (Şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yoğun kar yağışları, önce güney, sonra kuzey yönlerden kuvvetli fırtına, ani sıcaklık değişimleri, ekstrem düşük sıcaklıklar, kuvvetli buzlanma, don vb) beklendiğinden, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel günlük rapor, ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.

METEOROLOJİDEN ŞİDDETLİ FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Bugün ve Cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi beklenmektedir. Güney yönlerden esen rüzgarın yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de yön değiştirerek kuzeybatı (karayel) yönüne dönmesi beklenmektedir. Başta soba ve baca gazı zehirlenmeleri olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, iç bölgelerde kar erimeleri, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.