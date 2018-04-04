Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı İstanbul İzmir ve Ankara havalar bugün nasıl geçecek

İstanbul İzmir ve Ankara başta olmak üzere yurdun bir çok kesimi için Meteoroloji'den son dakika hava durumu verileri geldi. Meteoroloji'den İstanbulluları şaşırtacak hava durumu tahmini geldi. İstanbul için yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde neredeyse dört mevsimi birden yaşayacağız. Günlük hava durumu tahmin raporuna göre batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde sıcaklıklar artıyor. Kuvvetli rüzgar beklenmezken yurt genelinde de yağış beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 19 derece, İzmir'de 24, Ankara'da ise 16 derece olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre İstanbullular 5 gün içinde güneş, yağmur ve pus hadiselerini yaşayacak. 4 Nisan Çarşamba günü güneşli ve az bulutlu bir hava yaşanacak. 5 Nisan Perşembe günü pus hadisesi görülecek. 6 Nisan Cuma günü ise çok bulutlu bir hava görülecek. 7 Nisan itibariyle de İstanbul'da kuvvetli yağışlar görülecek. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Ankara ve İzmir'de bu hafta yağış var mı? İstanbul Ankara ve İzmir hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den son dakika duyurusu nedir...





Meteoroloji'den gelen son verilere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıykesimlerinde sis ve pus hadisesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



YURT GENELİ HAVA NASIL OLACAK?



Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıykesimlerinde sis ve pus hadisesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, kuzey kıyılarda doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.









SICAKLIKLAR ARTIYOR



Batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı tahmin ediliyor.



KUVVETLİ RÜZGAR YOK



Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, kuzey kıyılarda doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



METEOROLOJİ'DEN UYARILAR



ZİRAİ DON UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Gümüşhane, Bayburt ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 1000 metre ve üzeri rakımlı kesimlerinde), Doğu Anadolu'nun kuzeyinde (Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş) çevrelerinde orta kuvvette don olayı beklendiğinden zirai faaliyetlerde bulunan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



DENİZLERDE HAVA



Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ



Hava Durumu: Parçalı ver az bulutlu, doğusu çok bulutlu, batısı sabah ve gece saatlerinde sisli Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.



MARMARA



Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde sisli Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.



EGE



Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.



AKDENİZ



Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı 1,5m Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,75 ila 1,0m, Görüş: Orta.



MARMARA



Az bulutlu ve geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğusunda sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BILECİK °C, 19°C



Parçalı ve az bulutlu



EDİRNE °C, 20°C



Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 19°C



Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ °C, 20°C



Parçalı ve az bulutlu



EGE



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 19°C



Az bulutlu ve açık



AYDIN °C, 26°C



Az bulutlu ve açık



DENİZLİ °C, 24°C



Az bulutlu ve açık



İZMİR °C, 24°C



Az bulutlu ve açık



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 26°C



Az bulutlu ve açık



Antalya °C, 22°C



Az bulutlu ve açık



BURDUR °C, 20°C



Az bulutlu ve açık



MERSİN °C, 23°C



Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ANKARA °C, 16°C



Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 19°C



Parçalı ve az bulutlu



KIRŞEHİR °C, 16°C



Az bulutlu ve açık



KONYA °C, 19°C



Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ



Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde kıyı kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 17°C



Parçalı bulutlu



DÜZCE °C, 22°C



Parçalı bulutlu



KASTAMONU °C, 16°C



Parçalı bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri sisli



ZONGULDAK °C, 14°C



Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sisli



ORTA VE DOĞU KARADENİZ



Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



TOKAT °C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu



ORDU °C, 13°C



Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sisli



SAMSUN °C, 14°C



Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sisli



TRABZON °C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu



DOĞU ANADOLU



Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



AĞRI °C, 10°C



Parçalı bulutlu



ERZURUM °C, 9°C



Parçalı bulutlu



MALATYA °C, 17°C



Parçalı bulutlu



VAN °C, 10°C



Parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 19°C



Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 20°C



Az bulutlu ve açık



MARDİN °C, 17°C



Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 21°C



Az bulutlu ve açık