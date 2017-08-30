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Meteoroloji açıkladı: İstanbul bayramda ısınacak

İstanbul'da dün akşam etkili olan yağış, yerini sıcak havaya bırakacak.

  • AA
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İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte yarın, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri yağış beklenmezken, sıcaklıklar da 27-28-30-31 derecede seyredecek.
 
İstanbul, bayram dönemini sıcaklıklar açısından mevsim normallerinde geçirecek.
 
Rüzgarın, yarın da kuvvetli, bayram günlerinde ise orta ve yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
 
Yurt genelinde bayramın birinci gününden itibaren serin ve yağışlı sistemin kuzeydoğuya doğru hareket ederek etkisini kaybetmesi, hava sıcaklıklarının tekrar artması öngörülüyor.
 
Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde yurt genelinde yağış beklenmiyor.

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