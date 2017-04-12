Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman illerini kuvvetli sağanak yaşanacağı yönünde uyardı.
- AA
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da yarın sabah saatlerinden 14 Nisan Cuma gününe kadar kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirildi. Vatandaşları sağanak yağışa hazırlıklı olmaları yönüne uyardı.
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