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Meteoroloji uyardı: Sağanak geri geliyor

Meteoroloji’den yapılan son dakika değerlendirmesine göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor, hafta sonu hava az bulutlu ve güneşli olacak. Önümüzdeki hafta ise salı gününden itibaren ise sağanak yağışlı hava geri dönüyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güney Ege ve Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
Alınan son tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.
 
Çarşamba gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağışın yurt genelinde etkili olması bekleniyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Parçalı bulutlu 14
 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13
 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 17
 
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 20
 
 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 22
 
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 21
 
Samsun: Parçalı bulutlu 13
 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11
 
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 4
 
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16
(Hürriyet)

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