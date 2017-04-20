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Hava durumu 20 Nisan 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı değerlendirmelere göre İstanbul bugün sağanak yağışlı olacak. Ülke genelinde yağışlar beklenirken, Meteoroloji İstanbul’da yağışın ne zaman başlayacağını tahmin etti.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas, Tokat, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, Marmara'da zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 21
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 14
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21 

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