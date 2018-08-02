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Doğu Karadeniz'de 36 saat boyunca şiddetli yağış bekleniyor

Doğu Karadeniz'in kıyı kentlerinde 36 saat boyunca şiddetli yağış beklendiği bildirildi.

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 Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışın devam ettiği belirtildi.
 
Açıklamada, son yağışlar ve radar görüntüleri dikkate alındığında 36 saat boyunca bu illerde ani taşkın riski bulunduğu ifade edildi. 
 
Köprü ve menfez gibi yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında taşkın meydana gelebileceği uyarısında bulunulan açıklamada, ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşların hazırlıklı ve dikkatli olmasının önem arz ettiği vurgulandı.

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