Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don uyarısı geldi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de hava yarın sabaha kadar parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklıklarında 1-3 artış derece artış beklenen bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Söz konusu illerde gece ve sabah saatlerinde lokal olarak sis ve pus ile yüksek kesimlerde buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.