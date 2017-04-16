Meteorolojiden 5 il için sağanak ve dolu uyarısı
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.
- AA
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sağanak ve dolu yağış beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Elazığ 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da akşam saatlerine kadar sağanak beklendiği belirtildi.
Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artış göstereceği ifade edilen açıklamaya göre, özellikle Malatya, Elazığ, Bingöl ve Adıyaman'daki yağışlar küçük ve sınırlı alanlarda dolu şeklinde olabilir. Sağanağın ani sel ve su baskınlarına yol açabileceğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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