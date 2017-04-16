Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Meteorolojiden 5 il için sağanak ve dolu uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sağanak ve dolu yağış beklendiği bildirildi.
 
Meteoroloji Elazığ 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da akşam saatlerine kadar sağanak beklendiği belirtildi.
 
Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artış göstereceği ifade edilen açıklamaya göre, özellikle Malatya, Elazığ, Bingöl ve Adıyaman'daki yağışlar küçük ve sınırlı alanlarda dolu şeklinde olabilir. Sağanağın ani sel ve su baskınlarına yol açabileceğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Partili başkana silahlı saldırı

AK Partili başkana silahlı saldırı

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Referandumda oy kullanırken yapılması gerekenler

Referandumda oy kullanırken yapılması gerekenler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA