Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Sinop, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güneydoğu kesimleri hafif sağanak yağışlı 15
 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20
 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22
 
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 28
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 19
 
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı 24
 
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17
 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 22
 
Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 17
 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 26

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Alışveriş merkezinde büyük yangın

Alışveriş merkezinde büyük yangın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik fotoğrafları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik fotoğrafları ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA