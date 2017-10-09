Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Sinop, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güneydoğu kesimleri hafif sağanak yağışlı 15

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 28

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 19

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 22

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 17

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 26