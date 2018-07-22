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6 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Kocaeli, Sakarya, Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

  • İHA
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Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kocaeli, Sakarya, Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Marmara ve Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. 
 
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey kesimleri parçalı bulutlu 30
 
İstanbul: Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu 32
 
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
 
Adana: Parçalı bulutlu 35
 
Bursa: Parçalı bulutlu 33
 
Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 40
 
Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
 
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
 
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 38  

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