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Meteoroloji'den bazı bölgelere sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yayınlanan son hava durumu raporuna göre öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde iç kesimlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

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Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat ve Sivas çevreleri ile Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde (3 ila 5 derece) artacağı tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
 
 

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