Meteoroloji'den İstanbul'a kritik yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.
- DHA
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "İstanbul'da bugün öğle saatlerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü yağışların yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor." denildi.
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