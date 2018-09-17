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Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya, Tokat çevreleri ile Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale’nin doğu ilçelerinin bu akşam saatlerinde Edirne’nin güneyi ve Tekirdağ’ın güney ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise öğle saatlerinden sonra yağış bekleniyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların; Rize, Artvin’in kuzey ilçeleri, Sinop, Samsun çevreleri ile Ordu’nun batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Parçalı bulutlu 27
 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak yağışlı 28
 
İzmir: Az bulutlu 32
 
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27
 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
 
Antalya: Az bulutlu 34
 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 24
 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
 
Erzurum: Parçalı bulutlu 22
 
Diyarbakır: Az bulutlu 35

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