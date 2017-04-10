Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve doğu, güneydoğu kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 11

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16

İzmir: Az bulutlu ve açık 20

Adana: Az bulutlu 23

Antalya: Az bulutlu ve açık 20

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 11

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı 4

Diyarbakır: Az bulutlu 16