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Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'ne sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin kuzey ve batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuvvetli, batısında ise zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Bölgede beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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