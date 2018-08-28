Meteoroloji'den Marmara ve Ege için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir, Manisa, Kütahya, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde öğleden sonra beklenen gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı bildirildi. Açıklamada, vatandaşlar ile yetkililerden ani sel, su baskını ve yıldırım riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.