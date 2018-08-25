Meteoroloji'den Rize ve Artvin için yağış uyarısı
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 36
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 29
Erzurum: Parçalı bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41
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