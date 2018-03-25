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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Mart tarihi için sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre Türkiye'nin birçok ilinde sağanak yağmur görülecek.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden edinilen bilgilere göre, yurdun birçok bölgesi için yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları sağanak yağışlara ve aşırı soğuklara karşı uyardı.
 
Meteoroloji'nin raporuna göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
Rüzgar saatte 50 km'yi bulabilir
 
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
 
(CNN Türk)

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