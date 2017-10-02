Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/metrekare üzeri) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıkuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve Sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı bulutlu 27

Bursa: Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı bulutlu 29

Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27