Hava durumu nasıl olacak? 18.04.2017
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, ülkemizin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hakkari, Şırnak, Bitlis, Bingöl ve Şanlıurfa'nın doğusunda kuvvetli yağışlar beklenirken, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gece saatlerinde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının Kuzeybatı'da 6 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında güney güneybatı yönlerden, kuzey kıyılarda ise kuzey kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
Çok bulutlu, sabah bölge geneli ile öğle bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde bölgenin doğusunda (İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik) kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde kuzey kıyılarda kuzeybatıdan kuvvetli olarak (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; sabah saatlerinde il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; sabah saatlerinde il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELI °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; öğle saatlerinde iç kesimlerde güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-70 Km/saat)esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 15°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IZMIR °C, 20°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle ilk saatlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANISA °C, 20°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge geneli ile gece Adana, Osmaniye ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; doğusunda öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-70 Km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunda hafif olmak üzere kısa süreli sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; akşam saatlerine kadar bölge genelinde güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-70 Km/saat) esmesi bekleniyor.
AKSARAY °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı
ANKARA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
CANKIRI °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKISEHIR °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ; akşam saatlerine kadar bölgenin iç kesimlerinde güneybatılı yönlerden, gece saatlerine kadarsa kıyı kesimlerde kuzeybatılı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 17°C
Çok bulutlu, gecesaatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 16°C
Çok bulutlu, gecesaatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 15°C
Çok bulutlu, gecesaatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden, akşam saatlerine kadarsa iç kesimlerde güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yagmur, gece saatlerinde kuzeydoğusunda karla karışık yagmur şeklinde görülecek yağışların öğleden sonra Bingöl, akşam ve gece saatlerinde Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ; sabah saatlerinde batı kesimlerde güneybatıdan kuvvetli olarak (40-70 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Çok bulutlu, gece satlerinde doğusunda karla karışık yağmurlu olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 25°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yagmurlu
MALATYA °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, doğusu ile öğle saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğusu ile akşam Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 18°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı
DIYARBAKIR °C, 18°C
Çok bulutlu,öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 18°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı
SIIRT °C, 18°C
Çok bulutlu, akşam ve gece kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden sonra batısında güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa), doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m Orta ve Doğu Karadeniz'de 2,5 ila 3,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonraya kadar sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m Görüş: İyi, yağış anında orta.
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