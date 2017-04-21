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Meteorolojiden son dakika kuvvetli sağanak yağış uyarısı! İstanbul hava durumu

Meteoroloji İstanbul için şiddetli yağış uyarısı yaptı. Dün akşam saatlerinden beri aralıklı etkisini gösteren yağış İstanbul’da bugün öğleden sonra kuvvetlenecek. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmeye göre yağışlı hava tüm yurtta etkili olacak. Meteoroloji, öğleden sonra birçok ilde kuvvetli yağış beklendiğini de açıkladı.

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Meteoroloji, İstanbul için öğleden sonra gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım) vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekteği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Uşak, Afyonkarahisar, Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, batı ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Marmara’da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

 

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21 Nisan 2017 Cuma günü hava durumu

Marmara, Ege, Karadeniz ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Afyonkarahisar, Uşak, Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli olması (21-50 kg/metrekare) bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Göller Yöresi ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının; yağış alan yerlerde hissedilir derecede azalmaya başlarken, diğer yerlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

22 Nisan 2017 Cumartesi ve 23 Nisan 2017 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pazar günü

Karadeniz, İç Anadolu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinin, İç Ege’nin, Göller Yöresi’nin ve İç Anadolu’nun yüksek ve dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının; yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

 

 

 Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12

İzmir: Çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı bulutlu 25

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 11

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 16

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23

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