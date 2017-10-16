Meteoroloji'den son dakika uyarısı
Trabzon ve Giresun çevrelerindeki yağışın gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trabzon'daki yağışın gece saatlerine kadar doğu ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olmasının tahmin edildiği bildirildi.
Giresun çevrelerindeki yağışın da gece saatlerine kadar il genelinde kuvvetli olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, heyelan, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.