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Metrelerce yükseğe tırmanan gençlerden yeni macera!

Türkiye’de 3. Köprü dahil olmak üzere yüksek yerlere tırmanırken çektikleri görüntülerle sosyal medyada kendilerinden söz ettiren gençler, bu sefer de Bursa’da 22 katlı bir binanın üzerinde ölüme meydan okudular.

  • IHA
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Yavuz Sultan Selim köprüsüne tırmanıp sosyal medyada fenomen haline gelen gençler adrenaline doymuyor. İki gencin Mudanya ilçesindeki 60 metrelik baz istasyonun ardından son durakları merkez Osmangazi ilçesindeki toplu konutlar oldu.

Yükseklik korkusu olmayan Haluk Yavuz, arkadaşı Pavel Smirnov ile birlikte Osmangazi İlçesinde bulunan Doğanbey Konutlarının 22. katına çıktı. Gençler, yaptıkları akrobasi görüntülerini kamera ile kaydetti. Tek eliyle demirlere tutunan gençler, metrelerce yükseklikte özçekim yapmayı ihmal etmedi.

 

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