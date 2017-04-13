Metrelerce yüksekte ölüme meydan okudular

İstanbul'un en yüksek ve en ünlü mekanlarına korkusuzca tırmanan ve selfie yapan adrenalin tutkunu gençler, son gösterilerini Bursa'nın Mudanya ilçesinde 65 metrelik baz istasyonu direğine çıkarak yaptı. Ölüme meydan okuyan Pavel Smirnov ve Bursalı arkadaşı Haluk Yavuz şiddetli rüzgara rağmen deniz manzarasını izledi, selfie yapmayı ihmal etmedi.

İstanbul'dan gelerek Bursalı arkadaşı Haluk Yavuz ile Mudanya'da buluşan Pavel Smirnov, yürüyerek Topçular Mevkisi'ndeki istasyona tırmandı. İki kafadar bu zorlu tırmanışı saniye saniye kayıt altına aldı. Yaklaşık 65 metre uzunluğundaki direğe tırmanan gençler, eşsiz Mudanya manzarasını izleyip keyif yaptılar.

Çocukken atlayıp zıplamayı çok sevdiğini ve arkadaşlarının kendisine 'Tarzan' lakabını taktıklarını söyleyen Haluk Yavuz, "Daha önce Pavel ile teleferik direğine çıkmıştık. Bu seferki gelişinde Mudanya'da direğe çıktık. Bizim için artık sıradanlaşmış bir olay, o yüzden çok adrenalin yaşamıyoruz. Karşıdan karşıya geçmek gibi bir olay. Oraya çıktığımızda çok rüzgar vardı. Direk bayağı sallanıyordu. Sürekli 30-40 santim gidip geliyordu. "Direk yıkılır mı" diye düşündük. Tehlikeli hareketler yaptığımız, ayakta durduğumuz zaman adrenalin yükselmişti. Onun haricinde bir tehlike yaşamadık" dedi.

"Yaşarken sadece hissediyorsunuz ama çok korkmuyorsunuz. Akşam yatarken daha büyük bir korku oluyor. rüyanda sürekli düşüyorsunuz, düşerek uyanıyorsun" diyen Yavuz, ileride sponsor bulmaları halinde Dubai Towers ya da Eyfel Kulesi gibi yerlere çıkmak istediklerini sözlerini ekledi.