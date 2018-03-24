Metrobüs'te herkesi şaşkına çeviren yolcu
Metrobüs'te yolculuk eden bir kadın yolcu görenleri şaşkına çevirdi! 2 gün önce çekildiği iddia edilen görüntülerde, Yenibosna durağından binen bir kadın yolcu herkesi şaşkına çevirdi.
İlginç giyim tarzı ve uzun takma kulakları olan kadının kendi kendine konuşması ve değişik hareketler yapması yolcuları tedirgin ederken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kırdı. Görüntünün altına yapılan yorumlarda kadının bir 'cosplay' olduğu iddia edildi.
COSPLAY NEDİR?
Japonya'dan çıkan çeşitli aksesuarlar ve kostümler kullanılarak anime ve manga, film, oyun, kitaplardaki karakterlerin taklit edildiği kostüm ve performans sanatıdır.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.