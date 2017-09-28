Mevlüt Uysal kimdir?

Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimin ilk iki turunda, adaylardan biri, meclis üyelerinin üçte ikisinin oyunu alamadığı için başkan seçilemedi. Bunun üzerine, salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda 308 oy kullanılırken, 4 oy geçersiz sayıldı. Ak Parti'nin adayı Mevlüt Uysal 179, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ise 125 oy aldı. Bu sonuçla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mevlüt Uysal oldu. Mevlüt Uysal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra bir konuşma yaptı.



MEVLÜT UYSAL KİMDİR?



1966 senesinde dünyaya gelen Mevlüt Uysal aslen Antalyalıdır. İlk ve orta öğrenimini Antalya’nın Alanya ilçesinde okuyan Mevlüt Uysal 1988 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Okulunu bitirdikten hemen sonra başladığı serbest avukatlık mesleğini icra ederken, bir yandan da aktif siyasetle uğraşmıştır. Hatice Uysal ile evli olan Uysal dört çocuk babasıdır.



Mevlüt Uysal'ın eşi kimdir?



Mevlüt Uysal'ın eşinin ismi Hatice Uysal. Mevlüt Uysal ile karısının 4 çocukları bulunuyor.







Asıl mesleği avukatlık : Mevlüt Uysal İstanbul Üniversitesi'ni bitirdikten sonra serbest avukatlık yaptı. AK Parti’nin kurulması ile birlikte, Küçükçekmece İlçe Teşkilatı kurucu başkanı olan Mevlüt Uysal 2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir'in birleşerek ilçe olması üzerine 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nde Başakşehir Belediye Başkanı Adayı oldu. Mevlüt Uysal 127 bin 482 seçmenden, oy kullanan 103 bin 111'inin 39 bin 72'sinin oyunu alarak Başakşehir Belediye Başkanı seçildi.



2014 Yerel Seçimlerde AK Parti adayı olarak ikinci kez seçime giren Mevlüt Uysal, sandığa giden 190 bin 906 seçmenden 92 bin 559 seçmenin oyunu alarak ikinci kez Başakşehir Belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.



BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÜRECİ



Başakşehir'de ikamet eden Mevlüt Uysal. 1997 senesinde Başakşehir'de “1. Etap Site Yönetimi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı” görevine gelmişti. 2009 senesinde Başakşehir ve Bahçeşehir birleşerek ilçe oldu. Bunun üzerine Uysal da “29 Mart 2009” Yerel Seçimlerinde “Başakşehir Belediye Başkanı Adayı” adayı olmuştu.



AK Parti'nin kurulması ile birlikte, Küçükçekmece İlçe Teşkilatı kurucu başkanı oldu. 2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir’in birleşerek ilçe olması üzerine 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde Başakşehir Belediye Başkanı Adayı olan Uysal, 127 bin 482 seçmenden, oy kullanan 103 bin 111’inin 39 bin 72’sinin oyunu alarak Başakşehir Belediye Başkanı seçildi.



2014 Yerel Seçimlerde AK Parti adayı olarak ikinci kez seçime giren Uysal, sandığa giden 190 bin 906 seçmenden 92 bin 559 seçmenin oyunu alarak ikinci kez Başakşehir Belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

İstanbul’un yeni başkanını seçecek İBB Meclisi’nde toplam 309 üye var. Bu üyelerin 179’u AK Partili, 127’si CHP’li, 2’si MHP’li, 1’i de bağımsız.Belediye Meclisinde bugün saat 15.00'te yapılacağı açıklanan oylamada ilk turda başkanın belirlenmesi için aday olan isme 207 oy çıkması gerekiyor. Ancak çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti’nin üye sayısı bu rakama ulaşmıyor. Eğer CHP veya AK Parti’den biri ilk turda birbirlerinin adayına destek vermezse, yeni başkan salt çoğunluk oyun aranacağı (156 oy) üçüncü turda belirlenecek. Seçimde CHP’nin 29 oy hedefi de var. Zayıf bir ihtimal olsa da AK Parti tepki oylarının peşinde olan CHP, bu sayede kendi adayının seçilmesini amaçlıyor.