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Mide küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybetti

Mide küçültme ameliyatı sonrasında hayatını kaybeden Özge Şeker'in cenazesi kaldırıldı. Şeker Fenerbahçe Kulübü personeli ve üyesiydi...

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Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası akciğerinin su topladığı ve bir süre makineye bağlı yaşadığı öğrenilen Fenerbahçe Kulübü personeli ve üyesi Özge Şeker hayatını kaybetti. Özge Şeker'in cenazesi, dün Mecidiyeköy Merkez Camisi’nden öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine Fenerbahçe Kulübü’nün projesi “Hedef 1 Milyon Üye” Koordinatörü Ece Köprek, Fenerbahçe Kulübü Fatih Şube Başkanı Yahya Uğur, Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay ile merhumun yakınları, sevenleri ve kulüp çalışanları katıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da cenazeye çelenk gönderdi.

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