Midesinden 82 kapsül uyuşturucu çıktı

Brezilya'dan uçakla geldiği Atatürk Havalimanı'na midesinde 82 ve valizinden 18 kapsül içinde yer alan kokainle yakalanan Ukrayna uyruklu Viktor Shupliak'ın (26) "Uyuştucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 30 yıldan 45 yıla kadar hapsi istendi. Tutuklu Viktor Shupliak'ın 3 bin dolar için eylemi gerçekleştirdiğini söylediği, uyuşturucu kullanmadığı ve pişman olduğu da iddianameye yansıdı.

İddianamede olay anlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Tarık Bendez tarafından hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 4 Nisan 2017 tarihinde saat 21.00'de Atatürk Havalimanı'na inen Sao Paulo uçağı ile Türkiye'ye gelen yolcuların midesinde uyuşturucu madde taşıması muhtemel kuryelere yönelik profil çalışması yaptı. Üzerinde siyah mont, siyah pantolon, siyah ayakkabı ve beyaz gömlek bulunan Viktor Shupliak'ın gözlerinde kızarıklık olduğunu tespit eden polisler, aşırı terleyen ve sürekli sağa sola tedirgin hareketler ile bakınarak hızlı şekilde ilerleyen Shupliak'tan şüphelendi.

82 Kapsül yuttu

Polisler durdurdukları Viktor Shupliak'ın biletini inceledi. Polisler, 4 Nisan 2017 'de Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden hareket eden Shupliak'ın 5 Nisan 2017 günü saat 07.45'de de Moldova'ya gideceğini belirledi ve uçak altında da bir valizi olduğunu tespit etti.

Şüpheli Viktor Shupliak beden muayenesinin yapılması için hastaneye sevk edildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor kontorolünde doğal yollardan içerisinde kokain maddesi bulunan 82 kapsül Viktor Shupliak'ın vücudundan çıkarıldı. Yapılan tartımda maddenin 728 gram geldiği tespit edildi. Shupliak'ın valizinde de 18 kapsül bulundu. Vücudundan ve valizinden çıkan toplam 100 kapsülde içinde ise 940 gram kokain olduğu tespit edildi.

'Pişmanım'

Şüpheli Viktor Shupliak ifadesinde, "Ben ülkem Ukrayna'dan tatil amaçlı olarak daha önce 2 kez Brezilya'ya gittim. Bu gidişimde Rio De Jenerio'da ismini bilmediğim Rusça bilen bir şahıs ile tanıştım. Son olarak üçüncü kez gittiğimde bu şahıs bana Ukrayna'ya uyuşturucu madde götürmem konusunda teklifte bulundu. Ancak maddenin ne tür madde olduğunu söylemedi.

Ukrayna'ya bu maddeleri götütüp teslim edersem bana 3000 Dolar verileceğini söyledi. Bende kabul ettim. Bu şahsın getirmiş olduğu kapsülleri yuttum. İstanbul üzerinden Moldava'nın Kişinev şehrine gidecektim. Buraan Ukrayna'ya geçip maddeleri teslim edecektim. Ukrayna'da maddeleri kime teslim edeceğimi bilmiyorum. Rio De Jenerio'daki şahsın söylediğini beni bir şahıs arayacaktı. Ancak ben bu şahsın kim olduğunu bilmiyorum. Rio De Jenerio'daki şahsın telefon numarasını bilmiyorum. Daha önce de uyuşturucu madde kullanmadım. Pişmanım" dedi. Shupliak ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

45 yıla kadar hapsi istendi

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kokain olduğu ifade edilen iddianamede, şüphelinin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 30 yıldan 45 yıla kadar hapsi talep edildi.İddianame kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.