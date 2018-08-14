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Midye tarlasında hasat vakti 

Türkiye’nin önemli midye üretim merkezlerinden Balıkesir’in Erdek ilçesinde, 18 ay önce halatlara ekilen ve olgunlaşması tamamlanan midyenin hasadı sürüyor.

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Sokak lezzetleri arasında yer alan, içerisine baharatlı pirinç pilavı doldurularak tüketilen midye, 18 ay sonra tam olgunluğa ulaşınca hasat ediliyor. Balıkesir’in Erdek ilçesindeki bir midye üretim çiftliğinin su ürünleri mühendisi ve tesis sorumlusu Erdil Uzunoğlu, 2015 yılından beri söz konusu tesiste midye üretimin gerçekleştiğini söyledi. Uzunoğlu, midye çiftliğinin deniz üzerinde 50 bin metrekarelik alanda kurulu olduğunu belirterek, yılda bin ton midye ürettiklerini anlattı. Üretimin 300 tonunun işlenerek AB ülkelerine ihraç edildiğini vurgulayan Uzunoğlu, “Türkiye’de 5 bin tonluk çiftlik üretimi var. Ancak tüketim çok fazla, 150-200 bin ton civarında” dedi. 

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