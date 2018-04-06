Mikail Yalçın kimdir kaç yaşında Mikail Yalçın nereli eden öldürüldü

Mikail Yalçın kimdir kaç yaşında Mikail Yalçın nereli soruların yanıtları araştırılıyor. Dün Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda ölenlerden biri de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi dekan yardımcısı Mikail Yalçın'dı. ESKİŞEHİR'deki Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne dün elinde tabancayla giren araştırma görevlisi Volkan Bayar, dehşet saçtı. Dört akademisyeni öldüren Volkan Bayar, fakülteye gelen polislere elindeki tabancayla teslim oldu. Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, Volkan Bayar hakkında, akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle yürütülen soruşturma olduğunu açıkladı. Bu elim olay sonrası Mikail Yalçın hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. İşte Mikail Yalçın hayat hikayesi ve hakkında merak edilenler...



Türkiye Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırı sonrası derin bir üzüntü yaşadı. Üniversitede öğretim görevlisi olak çalışan Volkan Bayar, 4 kişi vurarak öldürdü. Yaşamını yitiren insanlardan birisi de üniversitede dekan yardımcılığı yapan Mikail Aslan'dı. Türkiye'yi sarsan olay sonrası yaşamını yitiren Mikail Aslan hakkında vatandaşlar bilgi sabibi olmak istedi.



Saldırıda asıl hedef üniversitenin dekanı olan Cemil Yücel'di. Dekan bir program gereği dışarıda olduğu için saldırıdan kurtulurken Twitter'da saldırgan hakkında video yayınladı.



MİKAİL YALÇIN KİMDİR?



Mikail Yalçın 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’de Dekan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.



Doktora / Eğitim Yönetimi



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi



Doktora Tezi:



Batı Kaynaklı Bilginin Türk Akademisindeki Rolü: Eğitim Yönetimi Alanının Değerlendirilmesi



Yüksek Lisans / Eğitim Yönetimi



Gaziosmanpaşa Üniversitesi



Yüksek Lisans Tezi:



İlköğretim Okullarında Okul Müdürüne İlişkin Metaforik Algılar



Lisans / İlköğretim Matematik Öğretmenliği



Cumhuriyet Üniversitesi



ÇALIŞMA YAŞAMI



Yardımcı Doçent Doktor 2016 – … / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi



Araştırma Görevlisi 2011-2016



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi



Matematik Öğretmeni 2006-2011