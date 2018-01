Milli Piyango 1 Ocak On Numara çekiliş sonuçları MPİ 2018 On Numara MPİ sonucu bilet sorgulama mpi.gov.tr adresi

On numara sonuçları son dakika çekilişi yapıldı (On numara 1 Ocak 2018 sonuçları sorgula) Milli Piyango 1 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı Milli Piyango sonucu bilet sorgulama nasıl yapılır MPİ On Numara çekilişi saat kaçta açıklanacak Büyük ikramiye bu hafta ne kadar? 2018 yeni yılının ilk On Numara çekilişinde hangi sayılar kazandıracak? Milli Piyango On Numara çekilişi nasıl oynanır? gibi soruların yanıtları ve yeni gelişmeleri bu haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz. On Numara’da bugün 804’üncü hafta çekilişi düzenlenecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 4 talihli büyük ikramiyeyi almaya hak kazandı. Talihliler tam 77 bin 603 lira 25 kuruş aldı. Büyük ikramiye kazananların; Bartın, Ankara’nın Sincan, Artvin’in Hopa ve İzmir’in Narlıdere ilçelerinden kuponlarını yatırdıkları açıklandı. Çekilişte talihlilere kazandıran sayılar; 5, 6, 8, 17, 19, 25, 28, 31, 32, 33, 44, 47, 48, 49, 53, 61, 63, 64, 65, 66, 67 ve 73 oldu. Peki geçtiğimiz haftaki On Numara çekilişi çekilen şans oyunlarında hangi numaralar çıktı, kazanılan ikramiye tutarları ne kadar oldu? İşte Milli Piyango 1 Ocak On Numara çekiliş sonuçları mpi.gov.tr adresi bilet sorgulama işlemi...



GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ON NUMARA 25 ARALIK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun geçtiğmizi haftaki çekilişi yapıldı. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 77 bin 603 lira 25’er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.





Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye, 4 talihli arasında paylaşıldı. Çekiliş sonucunda yapılan açıklamaya göre; 9 bilen 94 talihli 2 bin 202 lira 30 kuruş, 8 bilen bin 632 talihli 127 lira 25 kuruş, 7 bilen 16 bin 473 talihli 24 lira, 6 bilen 101 bin 547 talihli 4 lira 5 kuruş ikramiye kazandı. Hiç bilmeyen 179 bin 228 kişiye de 3 lira ikramiye verildi.







Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 94 kişi 2 bin 202 lira 30’ar kuruş, 8 bilen bin 632 kişi 127 lira 25’er kuruş, 7 bilen 16 bin 473 kişi 24 lira, 6 bilen 101 bin 547 kişi 4 lira 5’er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 179 bin 228 kişi ise 3 lira ikramiye kazandı.



Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Bartın merkez, Ankara’nın Sincan, Artvin’in Hopa ve İzmir’in Narlıdere ilçesinden yatırdığı belirlendi.



Toplam 2 milyon 69 bin 402 lira 55 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 825 bin 120 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 459 bin 867 lira 25 kuruş aktarıldı.



İşte kazandıran numaralar:



5, 6, 8, 17, 19, 25, 28, 31, 32, 33, 44, 47, 48, 49, 53, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73





ON NUMARA İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



On Numara çekilişi sonucunda 6, 7, 8, 9 ve 10 bilenler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye kazanan talihlilerden;



- Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler, 6 ve 7 bilenler loto bayilerinden

- 8 ve 9 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden

- 10 bilen ve büyük ikramiyeyi kazananlar ise Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

İkramiye kazanan talihlilerin bir yıl içinde ikramiyesini alması gerekir. Bir yıl içerisinde alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Bu ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.







ON NUMARA NASIL OYNANIR?



18 yaşından küçük olanlar, çekilişlere katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. Çekiliş kuponu 1’den 80’e kadar olan sayıların bulunduğu kolonlardan oluşur. Her kolonda 10 sayı işaretlenir. Doldurulan her kolona ücret ödenir. Çekilişlere istenilen sayıda kolon ile katılım sağlanabilir. Kupondaki çoklu çekiliş seçeneği işaretlenerek aynı sayılar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.





Çekiliş ile talihliler verilecek ikramiyelerin tutarları, o hafta elde edilen hasılattan hesaplanır. Çekilişte büyük ikramiye için 10 bilen çıkmazsa, ikramiye sonraki hafta verilmek üzere devreder. On Numara’da elde edilen gelir, kanun çerçevesinde çeşitli faaliyetler için aktarılır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Türkiye’nin tanıtımı ve Olimpiyat Oyunları aktarım yapılan yerlerdir.