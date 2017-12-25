Milli Piyango 2018 Yılbaşı bilet fiyatları (Çeyrek, yarım, tam) Yılbaşı çekilişi ikramiyesi ne kadar? Yılbaşı özel ikramiyesi hangi şanslı talihliye vuracak? Milli Piyango İdaresi tarafından her sene gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kaldı. Milli Piyango yılbaşı çekiliş bilet fiyatları ne kadar? 2018 yılbaşı biletleri ne kadar oldu? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları haberimizde yerini alıyor. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkarsa, 61 milyon lira ile Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini bulacak. Milyonların gözü 61 milyon liraya çevrildi. Yılbaşı büyük ikramiyesinin 61 milyon Lira olarak açıklanmasının ardından vatandaşlar uğuruna inandıkları bilet bayilerine akın etti. Eminönü'nde bulunan ünlü bilet bayii Nimet Abla'ya hücum eden vatandaşlar, metrelerce kuyruk oluşturdu. Peki çeyrek yılbaşı bileti ne kadar? Milli Piyango 2018 yılbaşı çekiliş bilet fiyatları ne kadar? İşte Yılbaşı bilet fiyatları (Çeyrek, yarım, tam) Yılbaşı çekilişi ikramiyesi ne kadar? sorularının yanıtı haberimizde…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi tarafından Merkez Bankası Banknot Matbaası'nda bastırılan yılbaşı özel çekilişinde tam bilet 60 liradan, yarım bilet 30 liradan, çeyrek bilet ise 15 liradan satılıyor.

2 MİLYON 950 BİN 269 ADET İKRAMİYE DAĞITILACAK

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtılacak.

SAHTE BİLET UYARISI

Biletlerin satışa çıkmasıyla bayilerin önündeki hareketlilik arttı. Milli Piyango bayisi Nimet Altunkılıç, yaptığı değerlendirmede, 17 yıldır Kızılay'da, aynı yerde satış yaptığını söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 30 bin adet çeyrek bilet sattığını anlatan Altunkılıç, bu yıl 60 bin çeyrek bilet satışı hedeflediğini belirtti. Altunkılıç, daha önce sattığı üç bilete büyük ikramiye çıktığını anımsatarak, "Bu sene de benim sattığım biletlerden birisine büyük ikramiye çıkmasını temenni ediyorum" dedi.

KUYRUKLAR OLUŞTU

Yılbaşı büyük ikramiyesinin 61 milyon Lira olarak açıklanmasının ardından vatandaşlar uğuruna inandıkları bilet bayilerine akın etti. Eminönü'nde bulunan ünlü bilet bayii Nimet Abla'ya hücum eden vatandaşlar, metrelerce kuyruk oluşturdu. 61 milyon Liralık kuyruk ise havadan görüntülendi. Görüntülerde metrelerce kuyruğun oluştuğu görülüyor. Öte yandan kuyruğun bilet gişesinden Yeni Camii'ye kadar ulaştığı görülüyor. Bir vatandaş , "Kurtköy'den geldim. Burası şanslı dediler. O yüzden geldik. Bir saattir sırada bekliyorum" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Her sene buradan alırım bileti. Yarım saattir buradayım" dedi.

YILBAŞI İKRAMİYESİYLE NELER ALINIR?

Büyük ikramiyeyle 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik, 57 bin 656 adet Cumhuriyet, 111 bin 721 adet yarım ve 223 bin 443 adet çeyrek altın alınabiliyor.

61 LÜKS YAT, 21 FERRARİ OTOMOBİL, 10 BİN İPHONE X

Bu parayla, en pahalı otomobiller arasında gösterilen Ferrari'den 21 adet Bugatti Veyron'dan 6 adet ya da lüks bir jet alınabiliyor. İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 61 lüks yata ya da 10 bin iPhone X'e sahip olunabiliyor. Söz konusu parayla 300 bin lira değerinde 203, 500 bin lira değerinde 122 daire ya da 3 milyon lira değerinde 20 lüks villa satın alınabiliyor. İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama gecelik 13 bin lira, aylık 600 bin lira faiz getirisi elde edilebiliyor.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişlerinde büyük ikramiye son 10 yıldır hep çeyrek bilete vurdu.

İşte en çok çıkan rakamlar;

3 RAKAMI 12 KEZ ÇIKTI

2 RAKAMI 10 KEZ ÇIKTI

1 RAKAMI 9 KEZ ÇIKTI

7 RAKAMI 7 KEZ ÇIKTI

4 RAKAMI 6 KEZ ÇIKTI

5 RAKAMI 6 KEZ ÇIKTI

6 RAKAMI 6 KEZ ÇIKTI

KUPONLARIN VE BİLETLERİN ARKASINI İMZALAMAK GEREKLİ Mİ?

Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir.

Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.