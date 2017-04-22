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Milli Piyango 23 Nisan Özel Çekilişi MPİ bilet sorgulama 23 Nisan 2017 ikramiye öğrenme ekranı

Milli Piyango 23 Nisan 2017 Pazar Özel çekiliş sonuçları, sıralı tam liste, bilet sorgulama ve ikramiye öğrenme ekranı haberimizde. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve her ayın 9, 19, 29. günleri çekilen Milli Piyango 23 Nisan 2017 Özel Çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi 23 Nisan Özel çekilişi canlı yayınla yapıldı. Milli Piyango 23 Nisan çekilişi sıralı tam liste ve MPİ giriş ile bilet sorgulama ekranına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

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Milli Piyango 23 Nisan Özel Çekiliş sonuçları sıralı tam liste, MPİ giriş ile bilet sorgulama ve ikramiye öğrenme ekranına haberimizden bakabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Milli Piyango 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Çekilişi için bilet alan vatandaşların heyecanlı bekleyişi sona erdi. Milli Piyango 23 Nisan Özel Çekilişi sonuçları açıklandı. 23 Nisan Özel Çekilişinde 4 milyon liralık büyük ikramiye '196346' nolu çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiye Ankara'da 1, İstanbul'da 3 talihliye çıktı. İşte sonuçlar...

 

MİLLİ PİYANGO 23 NİSAN ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

 

MİLLİ PİYANGO 23 NİSAN 2017 ÖZEL ÇEKİLİŞİ SIRALI TAM LİSTE

Büyük ikramiye kazanan il - ilçe: ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

 

4000000 TL ikramiye kazanan numaralar

196346

400000 TL ikramiye kazanan numaralar

130140

40000 TL ikramiye kazanan numaralar

241815  699001

4000 TL ikramiye kazanan numaralar

150927  257715  341822  447378  488154

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

008632  016137  016600  017220  027853  031543 

035241  045254  054508  062335  100085  107405 

111650  112619  112862  115583  119150  119336 

119861  123935  126716  126811  132066  137160 

138448  159958  163124  189195  195279  199608 

213196  216792  217167  220148  224635  227114 

231482  232426  234529  239765  241867  248905 

269278  274350  295401  299404  301682  309607 

311162  315265  324094  324397  349006  349796 

360654  372021  376914  378402  388250  399264 

417798  419530  438104  439386  448524  460527 

474125  500756  511339  516228  520820  530622 

552243  557425  561710  565144  575434  582296 

599502  604701  607508  607984  614242  614560 

615344  616550  622627  623313  623787  627412 

637663  653715  655607  666271  667365  672806 

680038  680236  685879  690942

500 TL ikramiye kazanan numaralar

002806  012133  017895  018259  021687  022518 

026291  035223  036392  037239  041209  042140 

045076  052272  055963  058446  062371  063209 

063777  065770  073313  075181  081410  084080 

095410  095461  097913  098253  101237  101308 

102910  104323  111682  112129  113901  115939 

123628  126181  130891  131503  133697  136077 

138841  141788  142327  144009  147967  148223 

152589  158134  159976  160994  161375  162036 

163667  165316  167829  168020  170333  170872 

172926  173970  176563  177887  185657  195443 

195643  196539  197620  197830  199899  204229 

213047  215273  218114  222139  224313  230804 

232498  233534  236239  240597  241105  242318 

251772  257411  262069  265812  267672  272092 

280181  287692  297884  300714  305590  311147 

311348  314383  316763  317028  321334  324252 

326948  335984  336973  337016  340049  347622 

349409  350870  351632  355559  356130  357722 

357910  364729  371493  371557  374393  374815 

377788  383141  385767  390506  390559  391340 

398957  400747  402737  412880  415656  415814 

415887  416160  424583  429477  429864  432922 

434042  447112  454408  454633  457280  459090 

459575  470118  472339  474731  477507  479018 

486614  487179  487237  487678  488459  493801 

514190  515821  518060  520807  531040  547420 

547767  549656  550658  557280  557881  561482 

564650  567577  575064  576213  582624  585179 

586441  586765  592950  601593  605021  609854 

610372  615092  615603  621665  623259  625546 

635062  642625  642691  651702  652702  656544 

658717  671383  674597  680909  682486  691375 

692880  695049

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

02020    04282    05604    05694    07313    08091   

09633    15121    15900    16071    18163    23352   

23369    26665    27812    29015    29113    33039   

33699    35028    37219    37447    40174    40426   

45144    45166    47746    51429    52129    53272   

54255    61427    63518    67645    67981    68738   

69386    69802    79079    88363    89549    89874   

91363    92871    94780    96285    96379    97602   

97607    99942

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0066      0724      0978      2119      3365      3538     

4041      5460      5848      6144      7751      7763     

7988      8234      8604      8708      8727      8768     

9303      9899

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

122         191         221         336         431         454        

535         657         763         884

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

00           12           24           57           85           92          

94

Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar

2             7

4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

096346  106346  116346  126346  136346  146346 

156346  166346  176346  186346  190346  191346 

192346  193346  194346  195346  196046  196146 

196246  196306  196316  196326  196336  196340 

196341  196342  196343  196344  196345  196347 

196348  196349  196356  196366  196376  196386 

196396  196446  196546  196646  196746  196846 

196946  197346  198346  199346  296346  396346 

496346  596346  696346

MİLLİ PİYANGO NEDİR?

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

 

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29’uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

 

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

 

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

 

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

 

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

 

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

 

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

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