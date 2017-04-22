Milli Piyango 23 Nisan Özel Çekilişi MPİ bilet sorgulama 23 Nisan 2017 ikramiye öğrenme ekranı

Milli Piyango 23 Nisan Özel Çekiliş sonuçları sıralı tam liste, MPİ giriş ile bilet sorgulama ve ikramiye öğrenme ekranına haberimizden bakabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Milli Piyango 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Çekilişi için bilet alan vatandaşların heyecanlı bekleyişi sona erdi. Milli Piyango 23 Nisan Özel Çekilişi sonuçları açıklandı. 23 Nisan Özel Çekilişinde 4 milyon liralık büyük ikramiye '196346' nolu çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiye Ankara'da 1, İstanbul'da 3 talihliye çıktı. İşte sonuçlar...

MİLLİ PİYANGO 23 NİSAN 2017 ÖZEL ÇEKİLİŞİ SIRALI TAM LİSTE

Büyük ikramiye kazanan il - ilçe: ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

4000000 TL ikramiye kazanan numaralar

196346

400000 TL ikramiye kazanan numaralar

130140

40000 TL ikramiye kazanan numaralar

241815 699001

4000 TL ikramiye kazanan numaralar

150927 257715 341822 447378 488154

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

008632 016137 016600 017220 027853 031543

035241 045254 054508 062335 100085 107405

111650 112619 112862 115583 119150 119336

119861 123935 126716 126811 132066 137160

138448 159958 163124 189195 195279 199608

213196 216792 217167 220148 224635 227114

231482 232426 234529 239765 241867 248905

269278 274350 295401 299404 301682 309607

311162 315265 324094 324397 349006 349796

360654 372021 376914 378402 388250 399264

417798 419530 438104 439386 448524 460527

474125 500756 511339 516228 520820 530622

552243 557425 561710 565144 575434 582296

599502 604701 607508 607984 614242 614560

615344 616550 622627 623313 623787 627412

637663 653715 655607 666271 667365 672806

680038 680236 685879 690942

500 TL ikramiye kazanan numaralar

002806 012133 017895 018259 021687 022518

026291 035223 036392 037239 041209 042140

045076 052272 055963 058446 062371 063209

063777 065770 073313 075181 081410 084080

095410 095461 097913 098253 101237 101308

102910 104323 111682 112129 113901 115939

123628 126181 130891 131503 133697 136077

138841 141788 142327 144009 147967 148223

152589 158134 159976 160994 161375 162036

163667 165316 167829 168020 170333 170872

172926 173970 176563 177887 185657 195443

195643 196539 197620 197830 199899 204229

213047 215273 218114 222139 224313 230804

232498 233534 236239 240597 241105 242318

251772 257411 262069 265812 267672 272092

280181 287692 297884 300714 305590 311147

311348 314383 316763 317028 321334 324252

326948 335984 336973 337016 340049 347622

349409 350870 351632 355559 356130 357722

357910 364729 371493 371557 374393 374815

377788 383141 385767 390506 390559 391340

398957 400747 402737 412880 415656 415814

415887 416160 424583 429477 429864 432922

434042 447112 454408 454633 457280 459090

459575 470118 472339 474731 477507 479018

486614 487179 487237 487678 488459 493801

514190 515821 518060 520807 531040 547420

547767 549656 550658 557280 557881 561482

564650 567577 575064 576213 582624 585179

586441 586765 592950 601593 605021 609854

610372 615092 615603 621665 623259 625546

635062 642625 642691 651702 652702 656544

658717 671383 674597 680909 682486 691375

692880 695049

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

02020 04282 05604 05694 07313 08091

09633 15121 15900 16071 18163 23352

23369 26665 27812 29015 29113 33039

33699 35028 37219 37447 40174 40426

45144 45166 47746 51429 52129 53272

54255 61427 63518 67645 67981 68738

69386 69802 79079 88363 89549 89874

91363 92871 94780 96285 96379 97602

97607 99942

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0066 0724 0978 2119 3365 3538

4041 5460 5848 6144 7751 7763

7988 8234 8604 8708 8727 8768

9303 9899

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

122 191 221 336 431 454

535 657 763 884

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

00 12 24 57 85 92

94

Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar

2 7

4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

096346 106346 116346 126346 136346 146346

156346 166346 176346 186346 190346 191346

192346 193346 194346 195346 196046 196146

196246 196306 196316 196326 196336 196340

196341 196342 196343 196344 196345 196347

196348 196349 196356 196366 196376 196386

196396 196446 196546 196646 196746 196846

196946 197346 198346 199346 296346 396346

496346 596346 696346

MİLLİ PİYANGO NEDİR?

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29’uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.