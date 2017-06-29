Milli Piyango 29 Haziran çekilişi sonuçları bilet sorgulama mpi.gov.tr

Milli Piyango 29 Haziran çekiliş sonuçları büyük ikramiye numaraları, amorti numaralar, çeyrek bilet, tam bilet, yarım bilet numaraları hangisi kazandı? Milli Piyango her ayın 9’u, 19’u ve 29’unda çekiliyor. Bunun yanı sıra özel günlerde de çekiliş düzenleniyor. Her sene yılbaşında düzenlenen milli piyango çekilişinin sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. 19 Haziran’da yapılan çekilişte büyük ikramiyeyi İstanbul-Merkez ve KKTC-Merkez’den kazandılar. Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir. Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Milli Piyango 29 Haziran 2017 Perşmbe çekilişi MPİ bilet sorgulama ekranı, sıralı tam liste ve ikramiye öğrenme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

MİLLİ PİYANGO 29 HAZİRAN ÇEKİŞ SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan il - ilçe: ADANA-MERKEZ, AYDIN-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, KKTC-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

238271

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

072419

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

371132 375567

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

122823 232125 295081

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

011608 117518 171626 172783 219134 231607

246897 249952 380822 392690

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

004947 013223 018812 021415 021640 022578

028085 033463 035788 039711 043286 056154

066623 067874 069159 074112 081928 084693

101369 101833 104141 104979 106740 111409

113388 116808 124620 126345 133039 134104

138526 141856 157372 159507 162244 162593

163187 168757 170902 172574 173936 176023

179907 189935 195244 206803 211659 218177

224574 225436 227344 232308 238852 244864

249250 257606 263102 264472 271621 273795

279841 280404 287555 288107 295101 296084

297213 297509 301273 301615 312046 315722

320434 322772 322850 328408 336408 336964

340129 346262 364504 365144 367756 374119

385867 393097 407353 407362 421632 423668

424794 447179 447893 458842 463098 468474

478015 478671 480648 487370

300 TL ikramiye kazanan numaralar

009731 012738 016025 016068 024220 027140

028090 039701 042158 052500 066455 066838

073879 076145 081395 083843 088103 089495

090121 090298 092029 093252 094607 097545

103059 103321 111100 112508 116619 125917

126634 130873 137606 141658 143628 148499

152858 160026 160444 162056 167860 176531

176920 177571 180300 183161 183618 185255

185308 188552 189352 190429 196403 197554

204962 206873 210676 211755 213545 219079

221677 228968 235078 236436 238157 242288

256682 259384 260792 268168 269903 275767

276218 276855 277905 278151 278570 279938

287402 293065 293143 299737 301138 302880

303051 303224 306157 306287 310439 310848

311520 316494 319643 325314 326703 331339

333846 335945 346758 349806 349983 350659

353105 355698 356840 359815 363910 366732

368261 370132 370319 371609 373627 374159

376794 378281 383339 400846 404072 404086

409913 410728 411391 413571 417416 418611

419667 421502 425320 425960 428842 430335

439020 440534 441123 443569 443593 445734

445973 446153 458558 459718 461858 473682

473902 475173 482034 483173 487650 497271

Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

02148 03461 08323 13087 14257 16342

18920 20184 20741 21111 23035 25824

27462 39309 40521 42725 43754 46481

51656 55658 56630 57049 58215 60322

66565 70104 70655 72611 73654 74198

74785 76126 78973 80329 86602 87055

95159 98066 98117 98516

Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

0569 1104 1127 1818 2395 3050

3792 6145 6932 7182 7183 8322

Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

225 287 317 500 681 733

798

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

47 59 72 78 97

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

4 6

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

038271 138271 208271 218271 228271 230271

231271 232271 233271 234271 235271 236271

237271 238071 238171 238201 238211 238221

238231 238241 238251 238261 238270 238272

238273 238274 238275 238276 238277 238278

238279 238281 238291 238371 238471 238571

238671 238771 238871 238971 239271 248271

258271 268271 278271 288271 298271 338271

438271

MİLLİ PİYANGO 19 HAZİRAN KAZANAN NUMARALAR

Büyük ikramiye kazanan il - ilçe: İSTANBUL-MERKEZ, KKTC-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

460304

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

178215

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

233949 362525

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

107782 358142 419395

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

023600 140991 183925 209294 257739 282449

292300 363442 367825 394001

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

012104 012351 019217 025360 029155 031219

042994 043043 055152 055417 083126 093762

096088 104124 104229 108530 117545 119290

119770 120760 132008 135050 135745 145961

146705 147790 147831 155883 156520 156849

161189 161855 165540 170826 179513 181645

189190 194496 199805 202154 210271 210370

214856 218113 235353 237150 243246 243789

248012 248934 254568 259068 261551 264525

265669 266825 267033 267277 270961 273361

288478 292773 311725 318890 320702 322190

334662 338407 343041 346567 353217 358953

360129 362908 365214 365663 366457 368308

371094 373465 374987 379256 379820 383096

385498 391309 400450 408829 410843 410941

416545 420916 423261 457549 461576 469033

472292 481485 485127 492030

300 TL ikramiye kazanan numaralar

007115 010131 014131 016789 018622 018635

021995 022834 022839 023435 024637 024758

025978 038247 038406 040535 052825 055242

055777 063394 077711 078827 082184 087371

088889 091301 094018 095497 096508 097649

099352 107069 107202 114176 114770 115515

116378 119060 124812 128976 129272 130989

132696 138215 141375 142763 143726 145305

147666 153019 153458 158474 158895 159270

159843 162825 165075 165234 171210 172090

173901 175202 177709 177907 179143 180456

181156 189162 191425 191942 193990 196895

198386 205480 206310 216549 221403 224051

231570 239207 241626 245523 247314 247646

249204 249330 249450 254608 257584 263894

264893 269733 272042 276895 280295 281303

284186 295648 307633 307943 310184 310418

312126 312291 321191 329493 332164 332622

332630 338798 342171 344044 348688 349825

350082 355692 356205 356544 363780 365220

370110 371830 375572 381534 383641 383863

387072 387244 391451 404396 408771 414584

417519 427707 434836 436637 439902 443205

451171 451898 453069 455165 455775 458987

467202 485901 491075 491289 491596 496758

Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

04986 07460 07677 12570 12780 14695

18057 18192 18197 18706 21111 23520

24608 26285 29186 30092 31299 34050

36811 38034 44141 49933 50541 57501

60236 61269 62257 62323 66168 66193

66366 70764 71104 72662 73649 77564

83059 87559 88546 92938

Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

0084 0656 2710 3008 5336 5953

6492 7520 7667 7897 8001 8967

Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

008 248 335 380 412 413

671

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

12 27 65 77 86

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

0 9

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

060304 160304 260304 360304 400304 410304

420304 430304 440304 450304 460004 460104

460204 460300 460301 460302 460303 460305

460306 460307 460308 460309 460314 460324

460334 460344 460354 460364 460374 460384

460394 460404 460504 460604 460704 460804

460904 461304 462304 463304 464304 465304

466304 467304 468304 469304 470304 480304

490304

MİLLİ PİYANGO NEDİR?

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL SEÇİLMELİDİR?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir. Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır.

Hemen-Kazan bileti parlak zeminli kağıdın üstünde bulunan özel kaplama maddesinin kazınıp, örselenmemiş olması ve "Burayı kazırsanız bilet geçersizdir" kısımlı kaplama maddesinin kazınmamış olması gereklidir.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.