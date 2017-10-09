Milli Piyango 9 Ekim çekiliş sonuçları açıklandı mı Milli Piyango bilet sorgulama sıralı tam liste mpi.gov.tr

9 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. Merakla beklenen Milli Piyango çekilişi her ayın 9, 19 ve 29’uncu günlerinde düzenlenir. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen son Milli Piyango çekilişi sonrası yapılan açıklamada talihlilerden üçünün İstanbul, birisinin de Ankara’dan biletini aldığı belirtildi. Talihliler için Milli Piyango çekilişinin kazandıran numaraları ise; 481375 oldu. Geçtiğimiz ayın 29 Eylül 2017 tarihinde son Milli Piyango çekilişi gerçekleştirildi. Son çekiliş ile 4 talihli büyük ikramiyeyi almaya hak kazandı. 2 milyon 500 bin liralık büyük ikramiyeyi 1 rakam ile kaçıranlara ise 2500 Türk Lirası teselli ikramiyesi verildi. Son bir rakama göre kazandıran numaralar ise 2 ve 8 oldu. Son rakama göre de talihlilere 24 Türk Lirası ikramiye verildi.



MİLLİ PİYANGO 29 EYLÜL SONUÇLARI

Milli Piyango 29 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti ve İstanbul’dan 3, Ankara’dan 1 kişi bu haftanın talihlisi oldu. İşte 29 Eylül Milli Piyango sıralı tam liste!

Büyük ikramiye kazanan il - ilçe: ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

481375

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

239930

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

256977 353299

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

099356 449835 456616

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

065792 085656 106431 230061 256525 386191

387446 389781 461331 494776

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

014331 015118 019397 024153 025613 025694

026726 035849 036010 045866 053183 062436

064254 072091 076027 077173 088703 097159

108740 113820 114469 118009 120155 121113

126374 129565 145413 150457 151690 151932

156914 166437 166581 176887 186956 192782

194012 195017 195825 197186 200300 208856

221181 224782 228431 233678 236798 240759

244661 249373 249508 250914 256105 259140

261246 262094 264811 269617 274330 274702

283359 284015 286794 287700 291314 297422

299030 301798 302408 303983 307597 313127

317782 345972 346728 350552 353775 362475

377982 382158 384558 388811 395927 395980

404792 417715 418265 425229 428012 429144

430784 443523 457543 461757 469712 481038

489648 492099 493583 496475



300 TL ikramiye kazanan numaralar

000772 000775 002126 002377 003669 006570

007951 009226 015359 017553 020589 021815

021953 023824 038430 040791 041349 049043

052226 053153 064082 064175 065636 070577

073251 085082 094704 095198 095753 098756

105281 109219 117159 121546 130411 135110

135280 137713 139070 139212 144996 145471

146553 150132 157801 167874 173509 179292

193690 199276 200812 201668 214581 217376

218656 222561 223572 232555 232774 245006

245331 247519 252223 252544 265761 269289

276040 280752 283702 284073 284458 294772

295843 296074 298859 300117 300626 302250

302568 302755 306510 308531 309408 315008

316023 316713 317633 318707 322434 326700

327722 332542 332636 333419 333714 343685

346226 347810 347816 356131 358226 358360

362218 363188 364869 375884 377819 379231

393739 397608 408188 410806 418453 418712

419611 420003 420168 422053 422616 434892

434962 437378 438112 440149 443850 443943

445012 450994 451189 453390 457566 462240

466754 467922 469175 474052 474407 475910

478026 481111 481755 481999 484359 484527

485761 491800 492764 493106 497509 499132

Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

03707 08002 09962 10119 14052 14380

14432 17372 17768 20951 23424 30904

37179 41050 42883 43186 43712 47098

47401 47583 48348 50119 52904 54900

55640 56513 58118 63113 63711 65003

74346 75546 77663 80152 80571 87197

88241 94662 96642 97813

Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

0284 0355 0656 4085 4415 4819

5617 7269 8808 9295 9533 9814

Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

070 184 203 377 442 511

587 703 712 725

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

07 13 23 26 46 69

92 96

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

2 8

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

081375 181375 281375 381375 401375 411375

421375 431375 441375 451375 461375 471375

480375 481075 481175 481275 481305 481315

481325 481335 481345 481355 481365 481370

481371 481372 481373 481374 481376 481377

481378 481379 481385 481395 481475 481575

481675 481775 481875 481975 482375 483375

484375 485375 486375 487375 488375 489375

491375

MİLLİ PİYANGO 19 EYLÜL SONUÇLARI

19 Eylül 2017 Milli Piyango sonuçları açıklandı. Tam bilete çıkan büyük ikramiye İstanbul’da yaşayan bir vatandaşın oldu.

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

439763

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

450710

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

308256 450259

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

005524 091172 217433

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

036846 068700 072373 080136 238283 277368

297673 374006 382433 409628

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler için; son 3 rakama kadar olan ikramiyeler ödemesi sabit bayiler ya da gezici bayiler tarafından yapılır. Milli Piyango İdaresi tarafından yetki verilen bayiler, son dört rakam ve son beş rakam için de ikramiye ödemesi yapabilir. Belirlenen bu rakamlar dışındaki ödemeler, bayilerin yetkisi dışında kalır. Baş bayiler ve sanal ortam bayileri, Milli Piyango İdaresi ile imzaladıkları sözleşme kapsamında belirlenen miktar kadar ikramiye ödemesi yapabilirler.



Yılbaşı için düzenlenen çekilişlerde, çekiliş biletinin kupürüne bakılmaksızın 1 milyon Türk Lirası ve üzerindeki ikramiyeler ile yıl içerisinde düzenlenen diğer çekilişlere ait büyük ikramiye ödemeleri, sadece Milli Piyango İdaresi tarafından yapılır. Bu ikramiye tutarları altında kalan ikramiyeler de Milli Piyango İdaresi şubeleri tarafından ödenir. Gerekli görülen durumlarda ise ödeme yapılacak ikramiye tutarlarının miktarı azaltılabilir ya da arttırılabilir.



MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



18 yaşından küçük olanlar çekilişlere katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler, bir yıl içerisinde ikramiyesini almalıdır. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz. Bu ikramiye tutarları Milli Piyango İdaresi’ne gelir olarak kayıt edilir. Zaman aşımı, hafta sonuna ya da resmi tatil gününe denk gelirse, ilk iş günü mesai saati bitimine kadar talihlilere ödeme yapılır.



Talihlilere ikramiye ödenebilmesi için biletin üzerindeki numaralar, bilet fiyatı, seri numarası, ikramiye tutarı tam olarak gözükmeli ve okunmalıdır. Çekiliş biletinde kopma ya da yırtılma olsa bile rakamların rahat okunması ikramiye ödemesi için yeterlidir.