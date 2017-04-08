Milli Piyango 9 Nisan 2017 çekiliş sonuçları Milli Piyango bilet sorgula

Milli Piyango 9 Nisan 2017 Pazar çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve her ay 3 kez çekilişi yapılan Milli Piyango'da bilet alan vatandaşlar heyecanla yapılacak çekilişi bekliyordu. Ankara'da çekilişi yapılan Milli Piyango 9 Nisan 2017 çekiliş sonuçları sıralı tam listesine haberimizden bakabilirsiniz. MPİ giriş ile bilet sorgulama ekranı için aşağıdaki linki tıklayın.

MİLLİ PİYANGO 9 NİSAN 2017 PAZAR ÇEKİLİŞİ SIRALI TAM LİSTE

Büyük ikramiye kazanan il - ilçe: ANKARA-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

168088

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

034763

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

108344 291664

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

006733 240532 271915

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

051961 057029 105798 109171 169081 216215

240440 277250 418926 436212

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

009654 025615 026717 027299 027672 032260

037638 041731 044217 046239 050678 051910

052502 056952 068105 076462 082872 105389

108106 108298 109917 114605 115975 123483

128842 133000 140528 140778 142295 145514

147956 148001 158272 158578 160273 170123

173636 178955 194426 194515 195557 196964

201117 201444 204846 216443 229243 233336

235990 239428 244108 248207 252679 252804

253235 259354 260743 260831 261414 264807

266245 272518 273153 276938 283222 287615

288611 293708 295283 296018 303248 304991

311729 312459 317163 324569 330171 335569

346900 350071 350623 354610 361778 370350

370948 378661 400482 403561 411803 416582

418111 422572 427344 431428 437441 451338

457695 473140 494968 496461

300 TL ikramiye kazanan numaralar

001606 002869 008087 012920 014073 014458

039170 039745 040019 046872 050266 054325

056134 059501 071211 073743 074732 074789

078626 081212 084713 089993 092506 092944

094551 099128 100576 105939 111106 111201

111351 112679 118254 122811 123535 129849

129948 132252 136506 137083 139578 141008

152014 154422 155140 158753 159342 159546

161327 169413 171314 177095 180079 180311

186356 188084 193994 196425 196742 204410

207639 212666 214974 216921 221976 224060

225181 228570 229381 229958 230368 232662

233796 237113 238432 238705 240064 242491

243230 245078 246766 247136 252913 255814

257043 265635 270860 271063 276118 279367

286968 288405 298401 304400 305928 311726

314043 319558 320012 321927 325858 331156

332256 335305 341994 345386 346565 346982

347087 348383 349780 352968 353519 355194

357000 360666 367407 401267 401289 403610

405395 412103 414650 417156 418913 420049

421870 423986 424367 430141 432309 432605

445016 454800 457294 460395 462984 464555

468106 471822 472033 472989 473396 479085

484179 486442 487260 488695 495132 496398

Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

00270 01677 06710 07420 12136 13062

20341 23130 24629 29397 30495 33094

34484 35456 37921 39638 41595 48890

52310 54616 55606 56048 56590 57044

62579 63052 64011 66019 66722 75229

78257 79182 81423 82474 82666 83467

87160 88212 90610 92906

Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

0251 0388 1928 2123 2911 4582

6739 7112 7608 8203 9677 9690

Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

104 140 223 254 460 652

970

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

12 21 22 37 54

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

4 8

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

068088 108088 118088 128088 138088 148088

158088 160088 161088 162088 163088 164088

165088 166088 167088 168008 168018 168028

168038 168048 168058 168068 168078 168080

168081 168082 168083 168084 168085 168086

168087 168089 168098 168188 168288 168388

168488 168588 168688 168788 168888 168988

169088 178088 188088 198088 268088 368088

468088

MİLLİ PİYANGO NEDİR?

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.