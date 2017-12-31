Milli Piyango MPİ 2018 yılbaşı özel çekilişi Yılbaşı Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama ekranı mpi.gov.tr

Milli Piyango 2018 yılbaşı özel çekilişi bugün (2018 MPİ yılbaşı bileti sorgulama) Milli Piyango ikramiyesi ile neler alınabilir? (61 milyon lira) Milli piyango ikramiyesinin faizi ve vergisi ne kadar? Milli Piyango ikramiyesinin aylık faiz getirisi ne kadar? Milli piyangoyu kazanan kaç para vergi ödeyecek? Yılbaşı ve 31 Aralık 2017 yılbaşı piyango çekilişi heyecanı bu gece yaşanacak. Milli piyango biletlerine yoğun ilgi sürüyor. Milli Piyango 2018 özel çekilişinde 61 milyon TL kazanan numaralar yılbaşı gecesi belli olacak. 61 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye de verilecek. Çekiliş sonrası biletinizin son rakamına göre de amorti ikramiyesi kazanarak bilet parasını geri alabilirsiniz. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılıyor. 2017 milli piyango bilet sorgulama ekranı ile sonucunuzu haberimizden takip edip, biletinize ikramiye ya da amorti çıkıp çıkmadığını sorgulayabilirsiniz. İşte MPİ Milli Piyango 2018 yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı...



Milli Piyango Çekiliş Sonuçları

Çekiliş Tarihi

Bilet Numarası





BİLETLERİN YÜZDE 99'U SATILDI



Milli piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi bu yıl 61 milyon lira belirlendi.

Yılbaşı biletleri 29 Kasım Çarşamba gününden itibaren piyasaya sürüldü.



26 Aralık 2017 akşamı itibariyle piyasaya sürülen biletlerin yüzde 99'u satıldı.



MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?



Geçen yıl 60 milyon lira olan biletler yüzde 1,7 artışla 61 milyon lira oldu. Bilet fiyatları ise değişmedi.



Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılıyor.









YILBAŞINDA TOPLAM KAÇ PARA DAĞITILACAK?



Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı 349 milyon 243 bin lira olacak.



31 Aralık 2017'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek.



2 MİLYON 950 BİN 269 ADET İKRAMİYE DAĞITILACAK



Milli Piyango İdaresi yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtılacak.



Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amortiyle yetinecek. 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 61 bin lira ödenecek. Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 349 milyon 243 bin lirayı bulacak.



YILBAŞINDA KAZANAN ÇIKMAZSA NE OLACAK?



Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi verilmiş olacak.



BÜYÜK İKRAMİYE DOLAR BAZINDA AZALDI



Büyük ikramiye TL bazında 1 milyon lira artarken, dolar bazında eridi. Geçen yıl 31 Aralık'ta büyük ikramiye dolar bazında 17,04 milyon dolardı. Bugünkü kurla (3,89) hesaplandığında büyük ikramiye yaklaşık 15,7 milyon dolara denk geliyor. Bu da büyük ikramiyenin dolar bazında 1,34 milyon dolar azaldığını ortaya koyuyor.



SON 10 YILDA İKRAMİYELER NE KADAR ARTTI?



Büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 60 milyon lira verilmişti.

BÜYÜK İKRAMİYE İLE NELER YAPILABİLİR?



Büyük ikramiye, en büyük kağıt para olan 200 liralık 305 bin adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 32 katı uzunluğuna erişiyor.



61 milyon liraya denk gelen en küçük kağıt para olan 5 liralık banknotlar uç uca eklendiğindeyse, bin 586 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu uzunluk yaklaşık Ankara ile Atina arasındaki mesafeye karşılık geliyor.



5 liralık banknotlar yan yana dizildiğinde ise yaklaşık 10 bin 150 metrekarelik alan oluşturuyor. Bu da 1,5 futbol sahasının ya da 24 basketbol sahasının zeminini kaplayabiliyor.



203 DAİRE, 38 BİN BİLEZİK



Büyük ikramiyeyle 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik, 57 bin 656 adet Cumhuriyet, 111 bin 721 adet yarım ve 223 bin 443 adet çeyrek altın alınabiliyor.



61 LÜKS YAT, 21 FERRARİ OTOMOBİL, 10 BİN İPHONE



Bu parayla, en pahalı otomobiller arasında gösterilen Ferrari'den 21 adet Bugatti Veyron'dan 6 adet ya da lüks bir jet alınabiliyor.



10 BİN iPHONE X ALINABİLİR



İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 61 lüks yata ya da 10 bin iPhone X'e sahip olunabiliyor.



Söz konusu parayla 300 bin lira değerinde 203, 500 bin lira değerinde 122 daire ya da 3 milyon lira değerinde 20 lüks villa satın alınabiliyor. İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama gecelik 13 bin lira, aylık 600 bin lira faiz getirisi elde edilebiliyor.



Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye ile son günlerde gündemin tepesinde yer alan dijital para Bitcoin'den bugünkü kurlarla yaklaşık 1.000 adet alınabilecek.



Elektrikli otomobil Tesla'nın Model S'inden 255 adet, 223 bin 443 adet çeyrek altın, 111 bin 721 adet yarım altın, 57 bin 656 adet Cumhuriyet altını, 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik alınabiliyor.



En büyük hayaller sıralamasında ilk üçten hiç kopmayan ev satın almak isteyen talihli ise İstanbul'da 3 milyon liralık 20 lüks villa satın alınabilecek.



Milli Piyango ikramiyesi ile neler alınabilir? (61 milyon lira) Milli piyango ikramiyesinin faizi ve vergisi ne kadar?



Milli Piyango ikramiyesinin aylık faiz getirisi ne kadar? Milli piyangoyu kazanan kaç para vergi ödeyecek? Milli Piyango'nun, Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye, 5 liralık 12,2 milyon adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde yaklaşık Ankara ile Atina arasındaki mesafeye karşılık geliyor.



Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye, talihli adaylarının hayallerini süslüyor. İkramiye 5 liralık banknotlar haline getirilip uç uca eklendiğinde yaklaşık Ankara ile Atina arasındaki mesafeye ulaşıyor.



31 Aralık'ta yapılacak çekilişle sahip ya da sahiplerini bulacak 61 milyon liralık büyük ikramiye, 305 bin adet 200 lira, 610 bin adet 100 lira ve 1 milyon 220 bin adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor.



Söz konusu ikramiyenin ağırlığı, 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında da 500 tonu buluyor. Ortalama bir otomobilin ağırlığının bin 100 kilogram olduğu göz önüne alındığında, ikramiye yaklaşık 455 otomobilin ağırlığına denk geliyor.



15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NÜN 32 KATI



Büyük ikramiye, en büyük kağıt para olan 200 liralık 305 bin adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 32 katı uzunluğuna erişiyor.



61 milyon liraya denk gelen en küçük kağıt para olan 5 liralık banknotlar uç uca eklendiğindeyse, bin 586 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu uzunluk yaklaşık Ankara ile Atina arasındaki mesafeye karşılık geliyor.



5 liralık banknotlar yan yana dizildiğinde ise yaklaşık 10 bin 150 metrekarelik alan oluşturuyor. Bu da 1,5 futbol sahasının ya da 24 basketbol sahasının zeminini kaplayabiliyor.



203 DAİRE, 38 BİN BİLEZİK



Büyük ikramiyeyle 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik, 57 bin 656 adet Cumhuriyet, 111 bin 721 adet yarım ve 223 bin 443 adet çeyrek altın alınabiliyor.



61 LÜKS YAT, 21 FERRARİ OTOMOBİL, 10 BİN İPHONE



Bu parayla, en pahalı otomobiller arasında gösterilen Ferrari'den 21 adet



Bugatti Veyron'dan 6 adet ya da lüks bir jet alınabiliyor.



İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 61 lüks yata ya da 10 bin iPhone X'e sahip olunabiliyor.



MİLLİ PİYANGONUN FAİZİ NE KADAR?



Söz konusu parayla 300 bin lira değerinde 203, 500 bin lira değerinde 122 daire ya da 3 milyon lira değerinde 20 lüks villa satın alınabiliyor. İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama gecelik 13 bin lira, aylık 600 bin lira faiz getirisi elde edilebiliyor.

