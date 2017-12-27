Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar oldu? Yılbaşı Milli Piyango 2018 ikramiyesi kaç para?( Çeyrek, yarım tam) soruları haberimizde yanıt buluyor! Vatandaşlar sık sık ‘’ 2018 Milli Piyango yılbaşı çeyrek bilet ne kadar? Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi kaç para? Milli Piyango Yılbaşı tam bilet ne kadar?’’ sorularına yanıt arıyorlar. 61 milyon liranın sahibi olacak vatandaşların hayalleri ise bir hayli fazla. Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin yaklaşık yüzde 99'u, 26 Aralık akşamı itibarıyla tükenirken biletlerin tümünün satılması halinde toplam 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Bayiler, tüm biletlerin satılması durumunda İdareden 69 milyon lira komisyon alacak. İdare adına ikramiye ödemesi karşılığında da bayilere yaklaşık 5 milyon 205 bin lira ikramiye primi verilecek. İşte merak edilen Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar oldu? Yılbaşı Milli Piyango 2018 ikramiyesi kaç para? (Çeyrek, yarım tam) 2018 yılbaşı bilet fiyatları haberimizde yer alıyor.

Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerinden yüzde 99'u satıldı!

Büyük ikramiyenin 61 milyon lira olarak belirlendiği yılbaşı özel çekilişine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yılbaşı özel çekilişi için bastırılan 600 milyon liralık biletin yaklaşık yüzde 99'u dün akşam itibarıyla tükendi. Satışlar, yılbaşı özel çekilişinin yapılacağı 31 Aralık Pazar günü sona erecek.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yılbaşı özel çekilişi vatandaşın yanı sıra Hazine, diğer kamu kuruluşları ve bayilere önemli gelir sağlayacak.

Söz konusu biletlerin tümünün satılması halinde vatandaşa 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Bunun 61 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1'er adet 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin lira olacak.

Bayiler, tüm biletlerin satılması durumunda İdareden 69 milyon lira komisyon alacak. İdare adına ikramiye ödemesi karşılığında da bayilere yaklaşık 5 milyon 205 bin lira ikramiye primi verilecek.

Başbayi aracılık komisyonları yaklaşık 1 milyon 800 bin lira tutacak. Bu durumda yılbaşı biletleri bayilere ve başbayilere yaklaşık 76 milyon lira gelir sağlamış olacak. Hazinenin kasasına ise 149 milyon lira girecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Her yıl yılbaşı gecesi gerçekleştirilen ve vatandaşların heyecanla beklediği Milli Piyango çekilişine kısa bir süre kala heyecan artıyor. İnternet üzerinde "Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları" ve "Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne kadar?" diye araştırmasını yapan vatandaşlar, bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu ve bu yıl dağıtılacak olan Milli Piyango ikramiyesinin ne kadar olduğunu merak ediyor.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından paylaşılan bilgiye göre, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 61 milyon lira olarak belirlendi. Büyük ikramiye olan 61 milyon lira için çekiliş, yılbaşı gecesi yapılacak ve yurt genelinde milyonlarca vatandaş ekrana kilitlenecek.

Öte yandan Milli Piyangı yılbaşı bilet fiyatları da açıklandı. Bilet alacak olan vatandaşların yakından takip ettiği Milli Piyango bilet fiyatları ise şu şekilde;

Yılbaşı çekilişi tam bilet fiyatı: 60 TL

Yılbaşı çekilişi yarım bilet fiyatı: 30 TL

Yılbaşı çekilişi çeyrek bilet fiyatı: 15 TL

GEÇTİĞİMİZ YIL BÜYÜK İKRAMİYE BU NUMARALARA İSABET ETTİ

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, geçtiğimiz yıl büyük heyecan yaşatmıştı. 60 Milyon TL'nin sahibi ''2796288'' numaralı bilete isabet etti. Çeyrek biletlerden 3'ü İstanbul'da biri Antalya'da satıldı.

BÜYÜK İKRAMİYE GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE 1 MİLYON LİRA ARTTI

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 61 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi.

Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 60 milyon lira verilmişti.

2018 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİYLE NELER ALINIR?

Büyük ikramiyeyle 56 bin 744 adet Cumhuriyet, 116 bin 190 adet yarım ve 231 bin 060 adet çeyrek altın, 386 kilogram altın alınabiliyor. En pahalı otomobiller arasında gösterilen Bugatti Veyron'dan 6-7 adet almak mümkünken, lüks jetlere de sahip olunabiliyor.

Büyük ikramiye ile 1 milyon lira değerinde 61 lüks yata sahip olunabilirken, erkeklerde prestij göstergesi haline gelen lüks saatlerden de bin 300 adet alınabiliyor. 200 bin lira değerinde 305 daire, 350 bin lira değerinde 174 lüks daire ya da 600 bin lira değerinde 101 villa satın alınabilirken, bu gayrimenkullerden aylık ortalama 500 bin lira kira geliri elde edilebiliyor.

EN ŞANSLI İL NERESİ?

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişlerinde en şanslı il İstanbul. Yapılan çekilişlerde dörde bölünen büyük ikramiyenin talihlilerinin büyük bir kısmı İstanbul'dan çıktı.14 kez Yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesine ortak olan İstanbul’u, 4’er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.

MİLLİ PİYANYO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Milli Piyango’nun 1998 yılbaşı çekilişinde “5193773, 1999 yılında “2074891”, 2000 yılında “4758783”, 2001 yılında “6357990” talihli rakamlar çıktı. 2002 yılında “3387202”, 2003 yılında “5196322”, 2004 yılında “3786127” numaraları, 2005 yılında “2138345”, 2006 yılında “5503833”, 2007 yılında “1121383”, 2008 yılında “3326924”, 2009 yılında “9025160”, 2010 yılında “8821270”, 2011 yılında “4336149”, 2012 yılında “6718374”, 2013 yılında “2174451”, 2014 yılında “2692160”, 2015 yılında “0556013”, 2016 yılında “2796288” rakamları çıktı. Buna göre;

En çok çıkan ilk rakam “2”, beş kez çıktı. İkinci en çok çıkan ilk rakam “5” ve “3”, üç kez çıktı. Üçüncü en çok çıkan ilk rakam “6” ve “4”, iki kez çıktı. “0”, “8”, “9”, “1”, ilk rakam olarak bir kez çıktı.