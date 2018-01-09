Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci alımı 2018 Askeri öğrenci aday başvuruları ve soru örnekleri nasıl

Milli Savunma Üniversitesi başvuruları başladı. Milyonlarca kişi Askeri öğrenci aday belirleme 2018 sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? 2018 Askeri Öğrenci Alım Sınav Soru ve Cevapları nasıl olacak? sorusunun yanıtını arıyor. Milli Savunma Üniversitesi başvuruları 9 Ocak yani bugün başladı. TSK'ya dışarıdan alınacak personelle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli,askeri öğrenci aday belirleme sınavının 18 Mart 2018'de yapılacağını söyledi. Bakan Nurettin Canikli, askeri öğrenci aday belirleme sınavları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sınavla ilgili başvurular 9 Ocak'ta başlıyor, sınav tarihi ise 18 Mart.. Milli Savunma Bakanı Canikli açıklamasında "Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır." dedi.İşte Askeri öğrenci aday belirleme 2018 sınavı ve detayları...







Milli Savunma Üniversitesi başvuruları 9 Ocak yani bugün başladı. Bugünden başlayarak 15 Şubat’a kadar ÖSYM’ye yapılacak başvuruların ardından 18 Mart’ta 81 ilde merkezi yazılı sınav yapılacak. MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, tasfiyeler sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) acil ihtiyacını karşılamak için 9 bin 753 asker adayının alınacağını açıkladı.



81 ilde astsubay ve subay sınavı



18 Mart 2018 tarihinde, 81 il merkezinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapılacak. Bu sınavda başarılı olan ardından ikinci aşamada subay ve astsubay adayları fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi ve mülakat sınavlarına çağrılacak.



120 çoktan seçmeli soru



Temel yeterlilik testi ağırlığında olacak sınavda Türkçe, temel matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi konularında 120 çoktan seçmeli soru sorulacak.



Astsubaylar ve subaylar için tek sınav



Astsubaylar ve subaylar için tek sınav yapılacak. Birinci sınav, yerleştirmede kullanılacak puanları belirleyecek olan sınav değil. Sadece zaman kazanmak amacıyla, ikinci sınava çağrılacak olan adayların seçimi ve belirlenmesi amacıyla kullanılacak. İkinci aşamada, birinci sınav sonuçları kullanılmayacaktır.



Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bu yıl askeri okullara öğrenci alımında uygulanacak sınav sistemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Askeri öğrenci aday belirleme sınavının 18 Mart 2018'de yapılacağını belirten Bakan Canikli, başvuruların yarın başlayacağı müjdesini verdi.



Canikli, dış kaynaktan acil ihtiyacın karşılanması amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığı için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 Astsubay yetiştirilmesinin planlandığını açıkladı.







2018 MSÜ Başvuruları ne zaman başlayacak?



2018 yılı Milli Savuma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının başvuruları 9 Ocak Salı günü başlayacak ve 15 Şubat 2018 günü sona erecektir. Sınava 12. sınıf öğrencileri başvuru yapacaktır. Başvuru kılavuzunun bugün yayınlanmasını bekliyoruz.



MSB UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI



2017 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş alımı için başvuru yapan adayların başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru sonucuna göre Seçim Aşaması Faaliyetleri'ne katılacak olan adaylar belirlendi. Seçim Aşaması Faaliyetleri 10 Ocak 2018 tarihinde başlayacak.



Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan birinci grup adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)’da hazır bulunacaklardır.



31 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olan ikinci grup sınavları için çağrı ilanı 23 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılacaktır.





2018 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Ne Zaman Yapılacak



Sınav 18 Mart 2018 Pazar günü uygulanacaktır. Sınav saati ve süresi kılavuz yayınlandıktan sonra sitemize eklenecektir.2018 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Giriş Belgeleri ne zaman yayınlanacakSınav giriş belgelerinin sınavdan 10 günde önce ais.osym.gov.tr adresinden alabilirsiniz.



2018 Askeri Öğrenci Alım Sınav Soru ve Cevapları



18 Mart 2018 Pazar günü uygulanacak sınavın sorularının sınavdan sonraki hafta içi açıklanmasını bekliyoruz.2018 Askeri Öğrenci Alım Sonuçları ne zaman açıklanacak



ÖSYM bir çok sınavın sonuçlarının açıklanma tarihini açıklamamsına rağmen Askeri Öğrenci Alım Sınavının sonuçlarını ne zaman açıklayacağı konusunda tarih açıklaması yapmamıştır. Tarih açıklanınca sitemize eklenecektir.



"120 çoktan seçmeli soru sorulacak"



Canikli, ikinci seçim aşamalarında başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan adayların, fiziki yeterlilik testleri ve mülakattan aldıkları puanlar ile üniversite sınavı puanları dikkate alınarak, aday değerlendirme puanının tespit edileceğini ve buna göre asil ve yedek listelerin belirleneceğini söyledi.



İkinci aşama sınav sistemine çağrılacakları belirlemek amacıyla ÖSYM tarafından 18 Mart'ta yapılacak sınavın, temel yeterlilik testi ağırlığında olacağını, Türkçe, temel matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi konularında toplam 120 çoktan seçmeli soru sorulacağını belirten Canikli, eğitim ve öğretime süresinde başlayabilmek için böyle bir düzenleme yaptıklarını kaydetti.



Sınav başvuralarının yarından başlayarak, 15 Şubat'a kadar devam edeceğini bildiren Canikli, sınav başvurularının ÖSYM tarafından alınacağını ifade etti. Canikli, "Biz, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi olarak gençlerimize sesleniyoruz. Onları bu şerefli ordunun bir mensubu olmaya, geleceğin komutanı olmaya çağırıyoruz. Gelin bu şerefli ordunun sizler de bir mensubu olmak için başvurunuzu yapın. Kapımız bütün gençlerimize açık. Gelin, tarihi şanlı zaferlerle dolu, dünyanın en güçlü ordularından biri olan TSK'da subay ve astsubay olarak sizler de yerinizi alın." diye konuştu.



"TSK'nın caydırıcılığı arttı"



TSK'nın bölgesinde ve küresel ölçekte dünyanın en güçlü ordularından bir tanesi olduğunu hatırlatan Canikli, özellikle son yıllarda kazandığı birtakım özelliklerin, bu gücünü daha da pekiştirdiğini söyledi.



Canikli, Türkiye'de savunma sanayi ve silah sistemi üretimi alanında kendi kendine yeterlilik oranlarının yükselmiş olmasının ve dünyada çok sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği sofistike ürünlerin üretilmesinin TSK'nın caydırıcılık gücünü çok büyük oranda artırdığını vurguladı.







Bu sofistike silah sistemlerinin son derece iyi eğitilmiş, kaliteli, millete ve devlete sonuna kadar bağlı, iyi yetişmiş gençler tarafından kullanılacağına işaret eden Canikli, "Bu çağrımızı gençlerimize yapıyoruz. Bu toprakların, ülkenin, milletin özgürlüğünün sağlanmasında onların da en üst seviyede görev almalarını sağlayacak olan TSK'nın bir mensubu olma imkanını kendilerine sunuyoruz." dedi.



Canikli, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"Astsubaylar ve subaylar için tek sınav mı yapılacak?" sorusunu Canikli, "Tek sınav yapılacak. Birinci sınav, yerleştirmede kullanılacak puanları belirleyecek olan sınav değil. Sadece zaman kazanmak amacıyla, ikinci sınava çağrılacak olan adayların seçimi ve belirlenmesi amacıyla kullanılacaktır. İkinci aşamada, birinci sınav sonuçları kullanılmayacaktır." diye yanıtladı.



"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerliğin gündemde olduğunu söyledi. Bu konu sizin gündeminizde midir?" sorusu üzerine Canikli, Özlü'nün bu konuyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi. Canikli, "Bu konu, Sayın Bakanımızın açıklamasından sonra daha net bir şekilde kamuoyu tarafından öğrenilmiş olacak." dedi.



"Harp okullarına ve astsubay meslek yüksekokullarına başvurular beklenen düzeyde olmadı mı?" sorusuna Canikli, "Başvurularda hiçbir problem yok. Tarihi rekorlar söz konusu. Tarihin en büyük başvuruları yapılmıştır geçtiğimiz yıl. O anlamda herhangi bir problem yok. Tam tersine gençlerimizin, milletimizin bu konudaki teveccühü bizi ziyadesiyle memnun etmektedir." yanıtını verdi.



Canikli, geçen yıl sınavlara müracaatla ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olmaya bir çok insanın başvuramama gibi bir durumla karşılaştığını hatırlatarak, bu gibi durumların ortaya çıkmasını engellemek amacıyla bu toplantıyı yaptıklarını kaydetti.



"FETÖ 15 Temmuz öncesi büyük hakimiyet kurmuştu"



"Harp Okullarında 15 Temmuz öncesinde okumuş olanlara ilişkin yeni bir inceleme söz konusu olabilir mi? Geçmişe yönelik bir eleme çalışması gibi bir düşünce var mı?" sorusu üzerine Canikli, FETÖ'nün, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına giriş sınavlarında 15 Temmuz öncesi çok büyük bir hakimiyet kurduğunu hatırlattı.



FETÖ'nün kendi kontrolü dışında hiçbir öğrencinin TSK'ya giremeyeceği şekilde bir sistem kurduğunu belirten Canikli, 15 Temmuz öncesi Harp Okullarında okuyanlarla ilgili bir değerlendirmenin yapılmayacağını söyledi.



"Emekli Korgeneral Doğan Temel, Diyarbakır'da 7. Kolordu Komutanlığı görevini yürüttüğü sıralardaki anılarını kitap haline getirdi ve 'F-16 ile UFO kovalamıştık' diyor. Bu konuda ne dersiniz?" sorusu üzerine Canikli, bu konuda bir bilgiye sahip olmadığını kaydetti.